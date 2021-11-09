雲南漢網上轉賬連番操作失誤　逼騙徒3換客服皆敗民警哭笑不得

不少冒充銀行客服的騙徒會通過「無抵押低息快速放款」的旗號招搖撞騙，然而居於雲南楚雄彝族自治州雙柏縣鄂嘉鎮的朱先生，近日卻與騙徒合演了令人忍俊不禁的一幕，事緣朱先生對網上轉賬流程不太熟悉，一再操作失誤，最後竟換了3次客服都沒能成功，令民警也哭笑不得，慶幸朱先生連番失誤讓自己免於損失。



朱先生早前剛蓋了房子，資金周轉遇上困難，結果剛好在看手機小說時收到一則廣告聲稱「無抵押低息快速放款」，遂點進去申請了8萬元（人民幣．下同）貸款。之後，朱先生在指導下載了「企業微信」APP，並收到了貸款合約，詎料此時客服聲稱朱先生收款銀行卡交易流水不足，需將2.4萬元，即貸款總額的30%轉入指定賬戶刷資金流水，待成功後將與貸款金額一併返還。

不過對流程不熟悉的朱先生令操作超時，未能轉賬成功，這時他接到電話讓他添加另一名客服的QQ，並按照對方語音提示進行操作，結果又因輸入了錯的密碼令交易遭強行關閉。最後，騙徒「不折不撓」，再換上第3名客服接力，朱先生在電話指導下將交易解凍，折騰了半天終於可以繼續轉賬，可此時他又將卡上的3萬元錯買了「京東金融」的基金，令騙徒絕望。

在收到轉賬短訊後，朱先生始起疑，覺得自己遇上電信網絡詐騙，遂趕緊到派出所，而民警了解過後哭笑不得，慶幸對方靠自己的失誤而免於損失，並幫其退了購買的基金。