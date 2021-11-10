上海孤寡老人過世8個月當局擬收走房產　13名姪甥出面要求繼承

上海90多歲的唐老伯過世後，由於他的妻兒都先於其本人離世，房產持續8個月無人繼承，因此當局貼出公告，指如果持續1年無人繼承，房產便將會收歸國有。

不過，這一紙公告釣出了唐老伯13名姪子、姪女、外甥、外甥女，他們均要求繼承這套房產，並向法院遞交了異議申請書。



據《新民晚報》報道，90多歲的唐老伯此前居住在上海閔行某小區。2020年3月，兒子小唐由於意外突然離世，這給唐老伯造成了不小的打擊，短短20多天後，唐老伯也與世長辭。唐老伯離世後，留下了一套房產和一些存款。但是按照當時的《繼承法》，可以繼承唐老伯遺產的第一、第二順位繼承人（其妻兒）都已經先於唐老伯去世。

不過，《繼承法》中，還規定了可以代位繼承的情形：被繼承人的子女先於被繼承人死亡的，由被繼承人的子女的晚輩直系血親代位繼承。換言之，唐老伯的孫輩可以代替唐老伯的兒子來繼承遺產。但唐老伯的兒子小唐終身未婚未育，沒有孫輩能夠代位繼承。

2020年7月，莘莊鎮政府向閔行區人民法院提交了認定無主財產的申請。如果公告滿一年無人認領，法院就會判決認定老唐父子的遺產是無主財產，收歸國有。在公告發出將近八個月之後，唐老伯的13名姪甥對這份公告提交了異議申請書。

根據內地最新的《民法典》，遺產繼承第一順序是配偶、子女、父母，第二順序則是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。姪甥作為兄弟姐妹的兒女，是可以代位繼承遺產。

13名姪甥決定繼承房產。（新民晚報）

上海閔行法院收到異議申請書之後，否決了他們的申請。於是，這13人訴至法院，要求繼承遺產。2021年8月23日，閔行區人民法院公開開庭審理了這起特別的遺產繼承案件。

在開庭前，唐老伯的侄甥們對於遺產的分配早已協商一致。唐老伯的四個兄弟姐妹應當繼承的份額是各四分之一，再根據各人子女數瓜分。徵求雙方意見後，法官選擇用調解方式結案。

報道指，現實生活中，受多重因素影響，財產無主的狀況有時無法避免。今年1月1日起正式施行的《中華人民共和國民法典》將代位繼承的范圍進一步擴大，這可以讓家族財產盡可能地流轉於家族內部，避免淪為無主財產。