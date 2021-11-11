浙江父為賭氣留2歲孩子於馬路中間　8秒後貨車駛過

浙江義烏近日發生驚人一幕，一名父親為和自己2歲的孩子賭氣，竟直接把孩子留在馬路中間，詎料8秒鐘後，一輛廂式小貨車便駛至，在來不及煞車下直接從坐在地上的小孩身上駛了過去，令已在遠方父親發瘋一樣跑過來。幸運的是，孩子僅受了點擦傷，並無大礙。



事發於本月6日，當時該父親正領着孩子往前走，惟走到馬路中間時，孩子鬧脾氣不肯走，父親遂賭氣稱「你不走我走了」，然後獨自往前走。他不時回頭察看，但即使一輛Naveco汽車就在距離孩子不遠處駛過，他亦不以為意，詎料8秒後真正的危險降臨。

彼時，一輛廂式小貨車在十字路口左轉。當時司機視線受左邊的白色私家車影響，未有第一時間看到坐在地上的小孩，偏偏這時其父親也在前面推車沒回頭，沒有發出呼叫。最後當司機看到小孩時，已來不及煞車，貨車直接從小孩身上駛了過去，期間明顯顛了一下。在遠方的父親見狀後，立即瘋了似地跑過來把車底下的孩子抱出，至於司機亦被嚇壞，趕緊下車查看情況。

僥倖的是，司機在最後一刻看到小孩後扭了一下軚盤，剛好從中間對着小孩駛過去，小孩未有被輪胎壓到，同時由於貨車中央位置較高，正好可以容納小孩的大小，故孩子只是受一點擦傷，經醫院檢查無大礙。