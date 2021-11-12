江蘇凶宅以三分二市場價流拍　拍賣前曾進行24小時試睡直播

近日，江蘇蘇州一處凶宅以起拍價120萬元（人民幣，下同），在司法拍賣平台公開拍賣。而為證明「凶宅不兇」，該凶宅拍賣前一日還進行了24小時試睡直播，吸引過萬次觀看。但最終，因無人報名參拍，這處凶宅流拍並擬於日後進行再次拍賣。



江蘇蘇州一處凶宅以起拍價120萬元人民幣，在司法拍賣平台公開拍賣，最終流拍。（瀟湘晨報）

綜合內地媒體報道，被拍賣的凶宅是位於吳江區松陵鎮亨通路488號迎春樂家7幢503室的不動產。所謂凶宅，即是指發生過非正常死亡事件的房屋。而該房屋房主則曾因賭博欠下債務，最終在房中燒炭自殺。

該房屋作為房主遺產的一部分，由其妻兒繼承居住。而後，債主到法院起訴，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，這處房產作為遺產中重要的部分進行拍賣。

據了解，該房屋的建築面積為82.58㎡，有兩個睡房、一個客廳、一個餐廳、一個廚房，以及空間大採光好的陽台。拍賣價格為「起拍價120萬元，保證金24萬元，增價幅度6000元」，並於11月10日10時至11月11日10時進行拍賣。蘇州市吳中區法院介紹指，該房屋市場價在180萬元左右，設置的起拍價相當於市場價的三分二。

另外，為了證明「凶宅不兇」與保障購買者知情權，該處房屋在拍賣前24小時內還進行了試睡直播，該場名為「首場凶宅試睡直播，天黑請閉眼」吸引了近5萬次觀看。直播過程中，觀眾可看到房屋內部全貌，而試睡員則一會兒躺在梳化、一會兒在鏡頭前做運動。直播間內亦有不少觀眾提問試睡直播的原因、試睡員的心理狀態、兇案發生的原因以及拍賣的相關問題。

但最終，該處房屋因無人參拍而導致流拍。至於流拍的原因，法院表示，除了大家對凶宅心存顧慮之外，價格方面亦可能未達預期，「有的法院在處置『兇宅』時打折力度很大，而我們這次只是按照正常的拍賣流程進行打折。」法院還將進行再次拍賣。

網慢評論：

「凶宅都值120萬，而我卻一文不值」。



「我是因為凶宅才不買嗎，我是窮好嗎」。



「我不是怕鬼，我是怕自己嚇自己」。



「還真有兇宅試睡員，我前幾天看了本小說，聽說這工作還挺掙錢的」。

