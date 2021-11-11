雲南18歲女喝農藥輕生獲救　醫院墊付10萬醫療費：患者父母已離世

來自雲南的18歲陳姓少女，在江蘇揚州打工期間萌輕生念頭，喝下農藥後被朋友發現送院。據了解，陳女的親生父母和養父母均已去世，親戚至今都沒有現身。院方先後墊付近10萬元醫療費。



10月22日凌晨，陳女被人發現喝下劇毒農藥「敵草快」疑輕生，送到醫院時已經命懸一線。江都人民醫院急診科主任方新友稱，陳女是由朋友送入院，最危險時心跳有190次，農藥經過的地方不斷有出血。他介紹，敵草快是一種毒性與百草枯相當的除草劑，進入人體對腎、肝、消化道等臟器會造成嚴重傷害。醫學統計顯示，自服「敵草快」28天的死亡率高達60%。

《健康時報》報道，山東大學齊魯醫院中毒與職業病科菅向東主任介紹，敵草快與百草枯均屬於聯吡啶類除草劑，可以稱為「孿生兄弟」，二者的結構和理化性質相似，但是毒性和靶向器官不同。百草枯會導致肺纖維化，嚴重影響呼吸功能；敵草快主要引起腎臟、心臟以及中樞神經系統的損傷。

據悉，醫院為搶救陳女已墊付近10萬元，其親生父母和養父母均已去世，出事後也沒有一個親戚來探望她。陳女對自己一時衝動的行為非常後悔，求生慾望強烈。醫生表示，由於農藥毒性劇烈，不排除病情會再次出現反覆，但會竭盡全力幫她渡過難關。