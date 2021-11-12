杭州小區外路面比地面高90厘米　業主極無奈：以後飛着出門嗎

浙江杭州蕭山朝陽逸景苑業主近日向外界求助，指小區大門因造路已封閉小半年，有業主更驚訝地發現「路牆」赫然就在正門前，牆和門間的縫隙只能容一人通行，且路面比小區地面還高出了90厘米，令業主徹底出不去，「是要送給我們一輛飛機，讓我們以後飛着出門嗎？」



朝陽逸景苑小區位於杭朝陽地鐵站附近，2017年交付，居民約有千人，該小區一共有三個出入口，當中北門較小，東門只供行人出行，西門則是主大門，業主車輛的主要出入門及消防通道皆在此。

然而近期，西門被90厘米的混凝牆體牢牢堵住，牆體前方連著一座正在修建的拱橋。據現場施工的工作人員表示，即使橋建好了，擋牆也不會拆，「這是擋牆，兩邊都有的，路有那麼高，要擋牢的」。有業主用捲尺測量，發現牆體距離道閘只有50厘米，業主轉身都並不易，且牆體上還有小鋼筋頭未能全清除，更不用說出行。有業主表示，這下他們徹底不能從西門出去。

據悉，今年6月，西河路延伸段改造，西門遂暫時封閉，居民也許久不往該處去，未料這本該值得高興的工程竟發展至此，過程中居民渾然不知，而以後連消防車往哪開都不知，小區安全保證成疑，「不知道怎麼設計的，施工的時候難道都不看一下」，有居民更無奈笑道「這是讓業主鍛煉身體，跳高」。朝陽逸景苑小區業委會成員則表示，他們業委會都不知道該事，已就情況投訴並上報社區。

周四（11日）下午，施工隊在未有通知下，突然啟用挖土機拆除該牆體，且未有回應業主就拆了後是否還會再建的疑問。

至同日晚上近11時，蕭山城投方面指出，涉事項目按照防洪要求和規劃標高設計施工，因小區在開發建設時新建了西河路便道，並未考慮道路規劃標高，導致目前小區出入口和西河路存在標高差異。蕭山城投集團發現情況後，已立即要求停止施工，並組織設計、施工、監理等單位進行現場查勘，出具方案供業主選擇，周五（12日）下午將會同街道、社區、業委會等方面召開協商會議，確定處理方案。