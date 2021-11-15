甘肅馬拉松｜幫救命恩人直播賣蘋果　倖存者：不為賺錢，只為報恩

今年5月，甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者失溫、失蹤，比賽腰斬，最終造成21人死亡，8人受傷。

最近，比賽前六名選手中唯一的倖存者張小濤回到白銀，向連救了包括他在內共6人的救命恩人朱可銘直播，賣出24930斤蘋果。



5月22日，第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，21名參賽選手死亡，包括寧波江南百英里冠軍梁晶、中國跑圈知名的曹朋飛、黃印斌、殘運會冠軍黃關軍等精英跑者。其中，張小濤是比賽前6名選手中唯一的倖存者。

《上觀新聞》此前報道，比賽時張小濤因為大風接連摔跤，身體開始不受控制，直到最後一次摔倒後無法再爬起來。當時，他趁着還有意識拿出保溫毯披上，按下GPS定位器的SOS鍵後便暈倒。在山上放羊的常生村村民朱可銘，原本想看看選手們如何在山野中奔跑，結果因為下雨，於是躲入一處窯洞避雨。

當日下午1時，朱可銘聽到窯洞外有聲響，循聲出來發現腿部抽筋的選手，於是將他扶入窯洞，之後陸續有4名選手到窯洞中避雨。朱可銘知悉有選手暈倒，又連忙出去找到已經失溫昏迷兩個半小時的張小濤，並將他帶回窯洞脫下濕衣服，慢慢地張小濤才恢復意識，脫離危險。

同時，朱可銘將參賽選手遇險的消息傳出去，隨後常生村村幹部組織村民帶同保暖衣物緊急上山救援。當天，賽道附近的常生村共有60餘名村民上山徹夜參與救援，還有更多沒上山村民，留在村內為獲救的選手生火、煲水、煮麵。

張小濤從沒忘過朱可銘的恩情，一直都想去看望對方，可惜過去的5個月因為種種原因一直未能成行。今年10月，朱可銘在通話無意中提到自己家的蘋果熟了，張小濤隨即提出要幫忙採摘蘋果，「我一直很想來，剛好趁着這個機會幫他銷一下蘋果，也幫忙減輕大叔的負擔」。出發前一天，從來沒有直播帶貨經驗的張小濤，才匆忙註冊好抖音小店。

10月19日，來到常生村後，張小濤連忙在抖音櫥窗、微店等上架了朱可銘家的蘋果，開始在微信朋友圈、抖音、微博等社交平台賣力吆喝。翌日（20日），張小濤第一次直播，一晚就賣出3000多元的蘋果。之後每晚8點，張小濤都準時開直播，在鏡頭前吃蘋果帶貨，朱可銘也坐在一旁和網友互動，有時還會主動唱幾首歌。只用了十多天，朱可銘自家一萬多斤的富士蘋果全部售出，比往年早了半個月。

因為疫情防控政策，張小濤無法離開常生村，他就繼續幫助其他村民直播賣蘋果。朱可銘稱，張小濤不僅給他帶來了體力上的支持，也帶來了精神上的鼓舞，「他是一個懂得付出，懂得感恩的孩子。因為小濤的幫助，今年我的蘋果很快就售完了」。直播時，評論區偶爾也有質疑張小濤的聲音，他都會毫不客氣地回懟，自己回到常生村是義務幫村民賣蘋果，「希望好人有好報」、「分文不取，我來這裏不是為了賺錢」。

在常生村的20天中，張小濤和朱可銘一起在西北的村道上晨跑，有時會一起牧羊，兩人更重走了比賽路段，回到當時一眾獲救選手曾停留的窯洞。張小濤在山上撿回了「跑神」梁晶遺失的眼鏡，也對景泰方言漸漸熟悉。

離開常生村前，張小濤為朱可銘的幼子理髮，又幫對方建立微信粉絲群，他希望即便自己離開常生村，也能繼續幫助恩人銷售羊肉和其他土特產。對他而言，常生村已經變成他的第二個家；今年春節，他準備再次回到常生村。