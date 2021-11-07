港識深事｜深圳擴大最低生活保障範圍　首位非深戶納入低保

10月1日，新修訂的《深圳市最低生活保障辦法》（下稱《低保辦法》）實施，只要在冊低保家庭符合規定，非深圳市戶籍家庭成員均可納入保障。本月1日，深圳市首例非深戶籍人員納入低保批准。



《南方都市報》報道，首位受惠於深圳市新《低保辦法》的是居住在福田區的非深戶籍人士金阿姨。據介紹，金阿姨一家因家庭經濟困難，從2008年3月起被納入深圳低保救助範圍，由於她並非深圳戶籍，按照當時的低保辦法，她無法納入低保範圍。

金阿姨是首名非深戶籍人員獲批納入低保。（南方都市報）

新修訂的深圳市《低保辦法》實施後，福田區民政局、梅林街道辦事處幫助她按照要求申請辦理。經審定，金阿姨符合納保條件。由於她尚有一位未成年的女兒，因此在領取最低生活保障金的同時，每月還可以領取生活扶助金，標準為深圳當年最低生活保障標準的30%。經過經濟狀況和生活狀況綜合評估後，按照家庭成員月人均收入與本市當年最低生活保障標準的差額作補差發放，金阿姨一家每月可領取2600元（人民幣，下同）低保金。

據介紹，深圳市《低保辦法》將最低生活保障範圍從原來的戶籍人群適度擴大到非深戶人群，規定與本市戶籍居民在本市共同連續居住滿一年的其非本市戶籍的父母、配偶、未成年子女、不能獨立生活的成年子女，可以申請最低生活保障，同時適度提高60周歲以上長者、未成年人和部分殘疾人等人群的最低生活保障待遇。

據最新修訂的《低保辦法》，深圳市最低生活保障標準不得低於廣東省人民政府公佈的當年最低生活保障標準，2021年度深圳市最低生活保障標準為每月1300元。