北京市反食品浪費規定草案一審：自助餐店家可對浪費者加收費用

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-14 14:24

上周五（12日），北京市十五屆人大常委會第二十九次會議召開，會上對《北京市反食品浪費規定（草案）》一審。 草案提出，自助餐店家可以採取事先約定的方式，對造成浪費的消費者收取相應費用。

據北京日報報道，上述草案提出，餐館要設立勸導員，對顧客過量點餐進行提醒和勸導；而在外就餐的顧客如「光盤」（將餐點食用完畢），還有望獲獎勵或優惠。此外，本市將鼓勵超市、便利店設專區出售「臨期食品」，並通過社區共建、義工服務等方式進行網上網下「食品捐贈」。

草案規定，自助餐店家可以採取事先約定的方式，對造成浪費的消費者收取相應費用。（資料圖片）

報道指，「扶牆進，扶牆出」，「吃夠本、別虧本」的心態很容易造成自助餐浪費，讓自助餐淪為「剩宴」。草案就此提出，自助餐經營者應當建立備餐評估、供餐巡查等制度，根據用餐人數合理佈置餐枱，配備不同規格的餐飲用具，引導消費者少量、多次取餐；可以採取事先約定的方式，對造成浪費的消費者收取相應費用。

草案提出，任何單位和個人有權勸阻、制止食品浪費行為，發現食品生產經營者違反規定的，可以向市民服務熱線或者有關部門舉報。接到舉報的有關部門應當及時依法處理。

草案還提出，餐飲服務經營者、單位食堂違反規定，未設置反對浪費標誌標識、未主動進行餐飲消費提示提醒的，由市場監督管理部門責令限期改正，給予警告。餐飲服務經營者違反規定，誘導、誤導消費者超量點餐造成明顯浪費的，由市場監督管理部門責令改正，給予警告；拒不改正的，處1千元以上、1萬元以下罰款。

（北京日報）