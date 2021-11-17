新冠肺炎｜大連疫情現「超級傳播者」　26宗本地個案為同一傳播鏈

國家衛健委公布，內地昨日新增31宗確診病例，其中8宗為本土個案，均來自遼寧大連市。

《健康時報》報道，自11月4日大連市公布第一宗確診病例以來，截至11月15日，大連本輪疫情確診病例已累計達267宗。值得一提的是，同一傳播鏈上的確診病例至少已有26人。



在11月15日的確診病例詳情中，有兩名患者證實是確診病例3同一傳播鏈。經梳理，由11月4日至15日，通報中與確診病例3在同一傳播鏈上的共有26人（含確診病例3）。

通報顯示，11月4日確診的病例3是莊河市首站定點冷庫員工，平時居住於公司宿舍，亦是確診病例1的密切接觸者；他於11月4日核酸檢測陽性，此前只於10月31日下午在超市和水果攤位購物，之後未外出。

大連泉水封閉管控區，工作人員正在消殺。（視覺中國）

公司、市場、學校等出現聚集性的疫情

大連市疾控中心主任孫克表示，在流行病學調查中發現，本次疫情發病隱匿，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致致病例數快速增加。本次疫情涉及的新冠病毒屬於Delta變異株（B.1.617.2進化分支），傳播指數（Ro值）高，傳染性強，潛伏期短，短短5天破百，10天報告近300宗。

此外，大多數感染者早期沒有明顯症狀，分別在大連科強食品有限公司、海闊食品有限公司、盛峰市場等場所構成聚集性的疫情和多宗家庭聚集性的發病，並在學校報告多宗病例，造成一定範圍的社區傳播。

自11月4日遼寧大連莊河市出現首宗確診病例以來，莊河大學城內累計報告77宗確診病例，包括60多名大學生。此外，莊河大學城目前每天轉運出校集中隔離的學生數量有所減少，校內的傳播鏈條初步判斷為學校工作人員傳入。

11月15日，遼寧大連市莊河大學城，學生志願者在校內分發生活物資。（視覺中國）

大連市政府副秘書長、衛健委主任趙作偉表示，大連市的本次疫情上升勢頭減緩，正在進入平穩可控期，疫情的總體風險可控，後續仍可能會有在集中隔離賓館和少量的社會的零星散發病例的檢出，若第3次全員核酸結果符合預期，大連市有望在首個潛伏期14天內控制住疫情，並精準規範有序恢復生產生活秩序。

國家衛健委公布，內地昨日新增31宗確診個案，包括23宗境外輸入病例，分別為江蘇14宗，雲南4宗，北京、天津、上海、廣東、陝西各1宗；8宗本土個案均在遼寧大連市，含2宗由無症狀感染者轉為確診病例。截至目前，內地現有確診病例1257宗，累計報告確診98368宗，4636人病亡。