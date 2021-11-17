江西市民隔離愛狗遭撲殺惹議　公益組織籲建立家養寵物隔離制度

上周五（12日），江西上饒有市民在網上揭發在酒店隔離期間，其飼養的小狗在家中被防疫人員持鐵棍敲打頭部，疑遭撲殺。上饒市信州區回應稱，工作人員在未與主人充分溝通的情況下，將寵物狗作無害化處理。事件引起輿論關注。

近日，北京、杭州等多地分別就上述事件作出回應。以北京昌平區為例，區政府表示會提供兩種解決方案，一是義工上門餵養，二是政府集中代養，兩種方式任意選擇；杭州市衛健委則指，該市並未出台關於寵物安樂死的強制規定，但不允許帶入隔離點。同時，多間公益組織呼籲建立全國性的家養寵物隔離制度。



北京昌平：兩種方式任意選擇

北京昌平區宏福苑此前被定為高風險地區，部分居民需要到酒店集中隔離，但不允許攜帶寵物，許多飼主都擔心愛寵的安危。為解決問題，區政府決定在徵得業主同意後，由社區、區動物衛生監督所協助把無人照料的寵物轉運至第三方專業機構寄養。

經與宏福苑社區居委會了解，從小區疫情開始，寵物救助行動已經持續10多天，目前救助小組已經對小區內近20戶集中隔離家庭，約40隻寵物予以救助，包括貓、狗和兔，救助工作內容為視隔離家庭內寵物數量、進食情況，設定上門救助周期，定期上門加水及糧食，清理寵物糞便，室內通風處理。

對於有健康隱患、剛生育的寵物予以記錄並關注餵養；對於家中缺糧，義工先從自己家中拿出部分先行保障隔離家庭寵物的食物充足，確保牠們正常生活。義工每次上門可與寵物主人以視像、影片等形式拍攝寵物情況。寵物救助小組在為隔離人員做好後勤保障，同時對小區內居民也盡所能提供相關幫助，已經處理多宗寵物因臨時疾病，與居委會協調外出就醫或由小組人員採購藥品，送到居民家內，對小區居民日常隔離提供幫助，協調解決各種困難。

北京昌平區提供兩種方案，一是義工上門餵養寵物，二是政府集中代養寵物。（視覺中國）

浙江杭州：未出台寵物安樂死的強制規定

江西上饒「主人隔離寵物狗遭撲殺」一事後，不少人都關心若自己隔離或確診，是否會有同一待遇。杭州市衛健委指出，目前杭州市並未出台關於寵物安樂死的強制規定，但不允許帶入隔離點；嘉興市衛健委稱，目前只有對人的管控政策，沒有寵物的具體政策；嘉興市南湖區衛生健康局稱，南湖區集中隔離點不允許寵物進入，不會存在撬門撲殺的情況。

寧波市衛健委指出，目前未見貓狗是新冠病毒的宿主的報遁道，也未見有貓狗傳播新冠病毒的報道，且目前無明確依據或規程規定對確認病例所擁有的寵物進行撲殺等處理。

公益組織籲建立家養寵物隔離制度

連日來，國內多間公益組織都呼籲建立全國性的家養寵物隔離制度。

中國小動物保護協會公開表示，不應打着防疫旗號去傷害寵物。中國生物多樣性保護與綠色發展基金會公眾帳號發文表示，疫情期間始終沒有得到重視和解決的就是寵物隔離問題，應制定全國性的寵物隔離制度，讓寵物隔離有據可依，有規可循，保障疫情期間寵物的基本生存權。北京愛它動物保護公益基金會（下稱它基金）建議出台全國性的家養寵物隔離制度，並適時更新《新型冠狀病毒肺炎防控方案》。

公益組織強烈反對任何不負責任的撲殺，並呼籲建立家養寵物隔離制度。（視覺中國）

在徵詢獸醫、法律專家意見後，它基金給出3項具體建議，其一是當飼主受感染時，寵物應該隔離觀察；當地應制定無人照料寵物轉運流程和隔離管理方案，在徵得飼主同意後，委託隔離區內的第三方專業機構隔離看護寵物，定期檢測。若沒有第三方專業機構，可以在隔離區設立隔離飼養場所，安排專人定時餵養；隔離後，若寵物沒有攜帶病毒，就需要恢復牠的正常生活狀態。

第二，針對飼主需集中隔離醫學觀察，強烈建議寵物應隨同主人一同隔離，或在保證各項防疫措施落實到位的情況下，留一人居家隔離照料寵物。在規定的隔離期結束，飼主和寵物檢測均為陰性，應該恢復正常的生活狀態。

第三，針對寵物體表採樣核酸檢測陽性，建議交由專業寵物醫療機構作隔離觀察，等待自然轉為陰性。目前，國內沒有任何相關案例可以證明寵物攜帶新冠病毒會傳染給人類。專家認為，跨物種傳染的可能性極小，寵物體表採樣核酸檢測陽性，很大可能是體表沾染了污染區內的病毒。

它基金認為，寵物即使攜帶病毒也不會造成其發病，所以寵物即使體表採樣檢測陽性也無需治療，因此強烈反對任何形式的不負責任的撲殺或所謂的「無害化處理」，反對任何形式不人道對待動物的方式。