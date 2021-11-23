西安小區現「亂扔垃圾全家死光」詛咒式標語　引住戶不滿物業致歉

近日，西安一小區垃圾分類旁的提示板上，赫然出現亂掉垃圾者「豬狗不如」、「全家死光」的辱罵詛咒式提示語，引發眾多住戶不滿。對此，物業公司回應指，該行為是清潔人員個人行為，物業已道歉及改正。



西安小區垃圾分類旁的提示板上，出現亂掉垃圾者「豬狗不如」、「全家死光」的辱罵詛咒式提示語。（華商報）

據《華商報》報道，涉事小區為西安市未央區的安誠御花園，據一名租戶提供的相片顯示，小區垃圾分類旁的一塊白板上寫著，「亂扔垃圾出門車撞死全家人死光」、「亂扔垃圾豬狗不如」、「你腿瘸了還是眼瞎」，以及「所有房客扔垃圾在4號樓下垃圾桶」等字眼。

該租戶表示，此類帶有侮辱及詛咒的提示語，令其極度不適，「再亂扔垃圾，也不至於『出門被撞死，全家死光』吧？」。該租戶又認為，該標語含有歧視租戶的意味，「為啥單獨強調『所有房客』，難道業主就不需要把垃圾扔到4號樓嗎？」

此外，有該小區住戶認為物業必須對此進行書面道歉，「實在太過分了」；還有西安市民指，物業引導垃圾分類提示語像潑婦罵街，小區內垃圾分類做不好與物業引導方法不正確有關；也有市民認為，從標語中可以看出物業工作人員所遭受的委屈，「垃圾分類也倡導了這麽久，業主為啥不配合呢？」

對此，該小區物業公司回應指，該行為是清潔人員個人行為，物業並不了解。而物業負責人說，「提示語的措辭實在不妥，給業主造成不適，我們道歉並改正，同時我們將重新制作更加溫馨的垃圾分類提示語，加強對員工的培訓與管理。」

該負責人又指，小區自2020年起就宣傳以及實施垃圾分類，但時至今時今日仍有不少住戶不遵守，小區去年還因垃圾分類不規範被有關部門罰款5000元人民幣，「我們一直想把這項工作做好，當然這需要業主的配合。」