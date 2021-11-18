陝西男值通宵班日做12小時後猝死　比亞迪人道補償20萬

11月5日，比亞迪36歲員工王江龍（化名）連續值6日的通宵班後猝死，警方已排除刑事可能。

家屬認為，王江龍去世與其生前曾連續超時高強度工作有關，但因未做屍檢，具體死因不明。

昨日（17日），比亞迪與死者家屬協商善後事宜，除了退還公積金、社保，將向家屬補償20萬元。



王江龍為比亞迪汽車有限公司第十一事業部員工。（澎湃新聞）

王江龍為比亞迪汽車有限公司第十一事業部員工。據工作打卡記錄顯示，他在10月份有26天的工作時長近12小時，只有10月1日、3日沒有打卡記錄，從10月4日起開始值夜班，每晚約7時半打卡上班，至次日7時半到8時左右打卡下班。

在10月份，王江龍的工作時長總共約280小時。從10月28日到11月3日，王江龍連續當值7個夜班，其中6日的工作時長在12小時左右。事發前一天的11月3日，王江龍早上8時05分下班，當晚7時38分上班，至4日零時39分請假下班。家屬透露，警方推斷王江龍的死亡時間為11月4日晚上7時到10時之間。

打卡記錄顯示，王江龍在10月份有26天的工作時長近12小時，只有10月1日、3日沒有打卡記錄。（澎湃新聞）

家屬介紹，王江龍是家中長子，父母均已年過六旬，兄弟二人至今都還未結婚。自2009年，王江龍開始在比亞迪上班，今年7月份從一廠調到二廠，任職物流崗位，工作強度較大，月薪6、7000元，「上一個月白班，然後一個月夜班」。

家屬又稱，過年後王江龍便回到公司上班，直至出事前都沒有回過位於咸陽的老家「一來工作比較忙，放假需要休息，再者可能是怕回家被催婚」。家屬表示，王江龍平日沉默寡言、老實本分，甚至有點笨「他個子一米七左右，不胖，經常幹體力活，看着挺結實。但他今年說他血壓有點高」。

警方排除刑事案件的可能，沒有做屍檢，因此王江龍的死因未明。據警方出具的調查意見告知書顯示，遺體「口鼻腔內可見褐色嘔吐物」。家屬稱，床上和地上也沒有嘔吐物，本以為是口鼻腔內的東西是血塊，但法醫稱口鼻腔內的嘔吐物是死亡時引發的生理反應造成。

出事後，比亞迪與家屬曾多次協商，前者認為王江龍是在其租住的單位內去世，不屬於工傷，和公司沒有關係，但家屬認為他去世和之前長期高強度夜班工作有一定關聯。最終，比亞迪同意向家屬補償20萬元，以及退還公積金、社保。

警方排除刑事可能。（澎湃新聞）

根據《勞動法》規定，勞動者每日工時不超過8小時，平均每周工時不超過44小時，用人單位應保證勞動者每周至少休息1日。若因生產經營需要，用人單位與工會和勞動者協商後可以延長工時，一般每日不得超過1小時；因特殊原因需要延長工時的，每日不得超過3小時，每月不得超過36小時。

換言之，公司員工每日工時不可超過8小時，因特殊原因需要延長的，每日工時不得超過11小時，且每月最多只有12天的工作時長可以為每天11小時。據王江龍的打卡記錄顯示，他在10月就有26天的工時都在12小時，顯然有違《勞動法》之規定。