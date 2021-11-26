四川短裙女徒手奪刀制伏惡徒　身手膽識嚇呆眾人　真實身份曝光

中國大陸四川省樂山沐溪鎮，近日發生了一起男子持刀要行凶的案件，不過剛好被一名穿著紅外套、粉紅窄短裙的女子路過撞見，這名窄裙妹二話不說飛撲上前救人，甚至「徒手奪刀」，並且制伏歹徒，看得一旁圍觀的民眾目瞪口呆，這名見義勇為的漂亮正妹隨後也曝光了她的真實身份。



綜合陸媒報導，這名見義勇為奪刀的「女英雄」是羅慧琳，其真實身份是一名女警。事發當日，她正要交班回家，陸上突然聽到群眾在大喊「有人拿刀砍人啦」，機警的她立刻循聲到場，看到兩男一女在馬路中扭打成一團，女子遭兩名男子壓制動彈不得，一名穿著灰外套的男子手中還拿著一把菜刀。

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羅慧琳毫不猶豫地衝向前，對著持刀男子大喊「我是警察，把刀放下！」，並且為了防止事件擴大，羅慧琳直接撲上前與另外一名壓在女子身上的男子緊緊握住灰衣男子手中的菜刀，逮到空擋就一起空手奪下菜刀，成功的救下了被害女子，同時也將持刀的男子逮補，以避免悲劇菜次發生。

據報導指出，持刀男與被害女子是夫妻關係，不過發生了感情糾紛，男子就持刀要襲擊妻子。救下民眾的羅慧琳接受採訪時表示，當時根本顧不了其他危險，更直言「保護民眾就是警察日常在做的事」，讓許多網友非常佩服她，紛紛留言表示「巾幗不讓鬚眉」、「太帥了」、「太勇敢了」、「這我肯定辦不到」、「女警和周圍的路人，都很棒」。

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