四川20歲女為「真命天子」墮胎7次　獨自住院痛到跪下：他愛我的

四川成都一名20歲的女子，為愛墮胎7次，痛得跪在病床邊，旁邊沒人服侍，嘴裡還說「他是愛我的」，讓許多大陸網友看了直搖頭。



根據《都市日報》報導，這名女子為了口中的「真命天子」，做了7次人工流產墮胎手術，術後痛苦地跪在病床旁，身邊還沒有人照顧，處境十分淒涼。

儘管如此，女子口中還是說的「沒事，忍忍就好，他是愛我的」。依據影片畫面，女子跪在病床旁，頭靠在床上，手摀著腹部，不斷痛苦地扭動，畫面令人十分心疼。

大陸網友們看完，也不曉得該說什麼，只在下方留言勸告，「要是真的愛妳，就會在妳第一次懷孕的時候，給妳一個家了」、「要是我女兒堅決不讓嫁，要是我兒子堅決打斷腿」、「不要說愛了，這個男的連一點心都沒有，讓一個女生這麼痛苦」、「我覺得還是先醫腦子比較重要。」

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