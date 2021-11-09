繼病媛、佛媛再掀「菜媛」熱潮　街市拍片後新鮮蔬菜即丟垃圾桶

繼「佛媛」之後，近日中國又興起「菜媛」、「病媛」，遭網友譏笑「媛媛不絕」，不過也有人開始對這些名詞感到反感，認為有歧視女性之嫌。如果還不知道什麼是「菜媛」、「病媛」，就接著看下去吧！



相關圖輯：內地網紅流行扮「佛媛」抄經打坐 官媒：佛門清淨地混進「妖孽」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「菜媛」是什麼？

最近一名中國網紅穿著一套大紅色禮服，戴著一頂遮住臉的黑帽子，手上套著黑色手套，看起來就像要出席什麼盛宴一樣，沒想到她手裡卻是拿著買到的菜，在菜市場裡直接走秀，浮誇的裝扮與身後的菜市場景色形成強烈對比。

許多路人看到這名網紅都紛紛拍照，有網友稱這樣精心打扮到菜市場買菜的女生為「菜媛」，在網路上掀起討論，不過也有人爆料，某些跟風的菜媛在拍完美照後便將菜丟掉，非常浪費。

被拍到事後丟掉剛買的新鮮蔬菜 點擊放大瀏覽▼▼▼

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「病媛」是什麼？

據《健康時報網》報道，近日中國興起一股「病媛」風，這些「病媛」會聲稱自己得了某些疾病，在病院內自拍分享病友生活，獲得許多網友同情鼓勵。但一看她們的照片，都會發現她們臉上帶著精緻的妝容，《健康時報網》稱這些「病媛」沒過幾天就會說自己痊癒，接著再推銷自己用了哪些保健產品等。

點擊放大瀏覽「病媛」相關照片▼▼▼

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不過後來被《健康時報網》點名的微博博主都紛紛發文澄清她們是「真的生病」，並非為了推銷商品而裝成「病媛」，自己也沒有化妝，只是本身氣色就不錯，才被誤會成有化妝，揚言對不實報導提告。

許多網友為她們打抱不平，微博上開始出現質疑各種「媛」的聲浪，有人認為這些名詞將所有不好的事情都歸在女性身上，有污名化女性的嫌疑。

【媛媛不絕】其他惹起熱論的還有外賣媛▼▼▼

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以及引起不少家長不滿的「幼兒媛」▼▼▼

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