膠管鞭傷背部再用水管襲臉　海南中學副校長私刑3名學生遭行拘

內地網絡近日流傳一段海南東方市思源實驗學校副校長私刑學生的影片。片中，該名副校長左手持塑膠管抽打三名上身裸露的學生，右手持水管向學生臉上噴射水柱。片中可見，學生被塑膠管抽得傷痕纍纍。

涉事的副校長已被停職；28日（周日），東方市公安局對該名副校長處以行政拘留十五日並罰款1000元人民幣。



網傳影片顯示，涉事副校長要求學生裸露上半身、雙手抱頭蹲在水房。其一手拿水管往學生臉上噴水，另一手持塑膠管抽打學生。幾名學生身體背部都被打出十數道深紅色的傷痕。

有網傳微信對話截圖描述事發經過稱，涉事符姓副校長在廁所毒打這些中學二年級學生，「用水澆、用腳踹、用棍子狠甩」，把孩子們打得遍體鱗傷，現在學校要把這件事情壓下來，「他已經不是初犯了，之前被舉報過但是被他的後台壓下來了，沒想到現在更加變本加厲，如果放任他只會讓更多的孩子受到傷害」。截圖中還指，有更多受害程度深淺不一的受害者。

影片曝光後引發網民怒火，不少人直斥副校長毆打未成年人的行為是嚴重暴力、違法犯罪，還有網民現身說法，稱自己正是該校的舊生，而符姓副校長早在多年前就已「出了名的愛打人」。

東方市教育局27日通報，經查，涉事人為該校副校長符某某。經研究決定，已對符某某停職接受調查，並由思源實驗學校及涉事副校長向受體罰的學生及其家長公開道歉。同時，東方市教育局已組織心理教師對相關學生進行心理輔導。

央視報道指，據東方市委宣傳部，經核實，涉事影片為符某某對三名違反校規翻牆外出（其中2名喝酒）的學生進行體罰的影片。警方及時對符某某採取相關強制措施。

經傷情鑑定，被打的三名學生傷情均構成輕微傷，東方市公安局28日對符某某處以行政拘留十五日並罰款1000元人民幣。