世界愛滋病日｜湖南首名感染者現年70歲　30年前確診至今健康

12月1日是世界愛滋病日。湖南寧鄉市的老賈（化名）是該省首名愛滋病毒感染者，他1992年確診感染，至今已有約30年時間，但規律生活、堅持治療的他，至今沒有任何明顯疾病，是湖南省感染愛滋病毒後生存時間最長的紀錄保持者。



據《上觀新聞》報道，老賈以前長期從事煤礦技術工作。1990年，他作為技術骨幹，被派到坦桑尼亞工作，工作大約兩年後回國。1992年2月25日，在國內機場做入境例行檢查時，他被查出感染愛滋病毒。老賈說，當時也沒覺得怎麼樣，後來，在省市疾控部門做了進一步檢測後，他成為了湖南首名愛滋病毒感染者。

老賈介紹，此後，他的生活發生了很大的改變，工作單位不讓他繼續返工，為他提前辦理了內部退休，他開始與世隔絕。當時有傳言指他是在非洲「亂搞男女關係」感染，但他堅決否認，稱自己可能是參與搶救非洲當地傷員時，接觸到傷員血液。

老賈（左）從2010年起接受鄭醫生的治療。（上觀新聞）

老賈表示，在他最困難的時候，妻子不離不棄，一直守候在他的身邊。妻子去世後的10多年來，他將兩個兒子撫養長大，如今兩個兒子都已成家。

如今儘管已70歲，但老賈腰桿挺直，走起路來依然很有精神。他表示，自己生活特別有規律，以前每天要抽4包煙，在醫生的要求下他做到戒煙戒酒。自從妻子2006年去世後，他平常每晚9時準時上床睡覺，早上5時起床。

最重要因素是堅持治療

負責為老賈看診的醫生鄭煜煌表示，經檢查，老賈的身體狀況比較平穩，未發現有明顯的病變。從2010年接受鄭醫生治療起，他每3個月到感染科做一次檢查，並領取一些藥品，11年來從未間斷。

鄭煜煌表示，老賈至今未發病，可能與他免疫系統健康有關，但最重要的一個因素，是他能夠堅持治療。此外，他心態好、生活有規律，戒煙酒、早睡早起，都是治療效果好的原因。隨著醫療水平的提高，愛滋病這個夢魘也終將會成為歷史。希望大家都行動起來，平等對待每一位愛滋病患，共同戰勝病魔。