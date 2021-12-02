內地麥當勞推「5元板燒雞腿堡」App系統崩潰　網民：玩不起就別弄

年近歲晚，內地麥當勞推出「年終狂歡21天」活動，12月1日至21日期間，每天都會推出優惠套餐。然而，麥當勞推出優惠的首日，麥當勞App疑出現崩潰情況，不少用戶反映未能正常點餐，直言「玩不起就別弄，到飯點就崩了」。



據介紹，麥當勞在「年終狂歡21天」活動期間，每天都會推出優惠餐點，首日的優惠為到店自取可享「5元板燒雞腿堡」，麥樂送優惠則是「9.9元麥香魚（魚柳包）」。

網民反映，昨日（12月1日）上午約11時半就發現麥當勞App和小程序突然無法打開，或一直顯示為系統繁忙，「我正常點個外賣而已，卡到我崩潰，下了三個單」、「小程序都不能下單，還錯過了點外賣的時間，好氣啊」、「我又不吃板燒雞腿堡，但是也點不了其他的，搞活動還搞崩，影響別人用餐」。

網民猜測，此次系統崩潰可能與麥當勞推出的「5元板燒雞腿堡」活動有關。麥當勞官方回應稱，客戶可憑優惠券二維碼在餐廳櫃檯或自助點餐機掃碼使用，相關優惠將延長到12月2日。

《北青-北京頭條》報道，昨日下午1時許，麥當勞App已經可以正常在線上點餐。不過，針對消費券延期，部分網民戲稱「怎麼知道明天App還崩不崩」。