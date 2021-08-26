開心樂園餐｜KFC漢堡王早已取消兒童餐　為何只剩麥當勞還能提供

兒童餐的起源是為了解決小孩吃不完的困擾，雖然快餐業者成功向孩童推銷兒童餐的美好，但隨著健康意識的抬頭，開始有很多國外團體針對兒童餐利誘孩童吃下過多油炸、不健康的食物做出抗議，為了符合法規，台灣麥當勞在2015年11月將兒童餐（港稱「開心樂園餐」）裡面原本的雞塊、薯條、汽水全數拿掉，取而代之的是較低熱量且非油炸的餐點，而非拿掉贈送的玩具，爾後從2020年3月起改為附贈雙語讀本、取代原本贈送的玩具。



兒童餐的難題 從台灣麥當勞說起

「考試考100分就帶你去吃兒童餐」、「只要乖乖等一下就帶你去快餐店」，台灣麥當勞自1988年開始，率先業界推出買兒童餐（麥當勞爾後為配合英文品項Happy Meal，而正名為「快樂餐」）就送玩具的行銷策略，廣受大人小孩的喜愛，因此這些總是跟著獎勵而存在的快餐店兒童餐，是許多人小時共同的回憶。但曾幾何時，竟因為太多兒童肥胖的緣故，快餐業者不得不為兒童餐做出改變！

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兒童餐的起源，是為了解決小孩吃不完的困擾！

1978年，麥當勞危地馬拉特許經營商Yolanda Fernández de Cofiño發現，有家長帶著多位小孩至麥當勞用餐時，每個小孩都想要有自己的一份大麥克，甚至再來支冰淇淋，但小孩不但無法吃完，金額對於家長來說也是一大負擔，Yolanda因此意識到「必須要有一個為小孩子特別設計的菜單，包括漢堡、小份薯條、小杯可樂、聖代」，另外再加上她在市場上購買的玩具，她認為這樣家長就不會覺得浪費錢，這份專門為孩童設計的菜單她稱為「羅納德菜單（MENÚ DE RONALD）」。當時這個點子被麥當勞美國營銷部的人看到，建議她在麥當勞營銷會議上提出，隨後麥當勞正式採納建議並調整菜單後，將餐點裝入方便拿取的盒子裡，再加上一份玩具，在兒童界刮起數十年的旋風，也帶動其他品牌陸續跟進！

大人口味難改變，靠快樂兒童餐從小培養忠實客群

為什麼很多人總是從小就喜歡麥當勞，這完全能夠歸功於針對兒童而推出的快樂餐！台灣麥當勞在1988年推出快樂餐時，就開始強力攻佔小孩市場，增加兒童對於麥當勞的黏著度！靠著食物以及隨餐附贈玩具的誘惑，讓小朋友從小就在心中建立起對品牌的依賴感，培養出未來幾十年的忠誠客戶。而他們在長大後仍能夠繼續作為快餐的愛好者，並且帶著他們的孩子，走進同樣陪伴父母長大的快餐店中。

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孩童肥胖問題嚴重，兒童餐是罪魁禍首？

雖然快餐業者成功向孩童推銷兒童餐的美好，但隨著健康意識的抬頭，開始有很多國外團體針對兒童餐利誘孩童吃下過多油炸、不健康的食物做出抗議，以阻止針對孩童贈送玩具的行銷手法。2010年11月，美國舊金山市政府決議快餐業者若於兒童餐點中要附加玩具促銷，餐點熱量不能超過600卡，且必須含有蔬果，飲料也不能含有過量的脂肪或糖分，並於2011年12月生效。

有鑑於此，台灣社會也開始討論兒童肥胖症過於嚴重的問題，但當時在台灣的各大快餐業者中，僅有肯德基自2010年7月5日開始，主動不於兒童餐中附贈玩具，並直接降價20元。漢堡王也曾於當時表示，玩具庫存如消化完，只要立法禁止送玩具就會遵守。爾後，自2016年1月起，「食品安全衛生管理法」第28條規定「不適合兒童長期食用之食品」，要限制其廣告促銷方式。這項規定衝擊了有贈送玩具快餐業者。

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快餐業者需負擔兒童的肥胖問題！脂肪、鈉、糖都不能太高

為了符合法規，麥當勞在2015年11月將快樂兒童餐裡面原本的雞塊、薯條、汽水全數拿掉，取而代之的是較低熱量且非油炸的餐點，而非拿掉贈送的玩具，這是不得不妥協的麥當勞自推出兒童餐以來，最大的改革！

麥當勞表示，「惟自2015年調整菜單以來，由於銷售不如預期，麥當勞考量市場趨勢同時傾聽消費者聲音後，Happy Meal (快樂餐)除持續提供符合《食品安全衛生管理法》第28條規定的餐點，如陽光鱈魚堡、玉米杯、四季沙拉、水果袋及鮮乳等，並自2020年4月起新增更多元的餐飲選項，包括漢堡、麥克鷄塊、小薯及蘋果汁，希望大人小孩都吃得安心又開心；隨餐更自同年3月即由附贈玩具改為雙語讀本，以鼓勵閱讀及親子共讀。」

孩童餐食要均衡，家長也該負點責任！

對於想要經營各種年齡層消費客群的麥當勞來說，兒童一直是他們很重視的客群之一，且贈送的兒童餐玩具都具有巧思，所以每一檔期總能成功帶動銷售與話題，受到吸引而購買的消費者也不只有限於兒童，是非常有利的行銷手法。但回頭看這因應社會期待而做出大變革的兒童餐，追根究柢，將兒童肥胖問題怪罪於快餐業者送玩具、打廣告，這樣是否合理？其實家長才是最該教導避免孩子長期食用油炸食物習慣的人！兒童餐就算變健康了，但除了這一餐之外、每天提供給孩童的餐食不夠均衡，肥胖問題恐怕一樣難解！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：從歡樂體驗到肥胖爭議，為何只剩下麥當勞敢挑戰兒童餐？】