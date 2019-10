玫瑰少年、殘缺的彩虹…7首以音樂為LGBT彩虹族群發聲的國語歌

26/10 迎來了台北一年一度的同志遊行。今年對於同志朋友來說是非常特別的一年,因為台灣在5月17號通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》,令台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的地區。 在通過婚姻平權前,娛樂圈很多天王、天后透過歌曲為同志發聲。近年來,歌曲數量增加不少,一起來看看有哪些吧!

+ 4 + 3 + 2

1. 「生而為人無罪,你不需要道歉。」——蔡依林〈玫瑰少年〉

經常透過歌曲為同志發聲的蔡依林Jolin,去年底推出的專輯《Ugly Beauty》中的一首〈玫瑰少年〉,找來五月天阿信共同作詞,以葉永鋕事件作為創作背景,表達對LGBT權利與性別平等的關注。果然,歌曲推出後,深受同志朋友喜愛!此外,〈玫瑰少年〉還奪得今屆金曲獎「年度歌曲獎」!可說是新一代同志朋友的專屬歌曲。

2. 「Who am I? I am who I am」——盧學叡〈我是誰〉

盧學叡的新歌〈我是誰〉中,歌詞描述創作者凱文以自己出櫃後的成長過程創作而成的。歌曲描寫同志朋友受到傳統家庭價值觀的種種壓力,不斷掙扎於自我認同與各種人際關係之間,最終找回自己的故事。MV以微電影的方式呈現主角在「家人」、「朋友」、「自己內心」間的迷茫。值得一提的是,MV還找來近期爆紅的「小鮮肉」林宜增(增增)、胡峻豪(刺刺)擔任同志情侶,不只劇情感人,還讓人大飽眼福。

3. 「想要聽你說,你看見的光,是我」——陳綺貞〈殘缺的彩虹〉

經常在演唱會上撐同志朋友的陳綺貞,再台灣公投前推出《沙發海》的首波主打歌〈殘缺的彩虹〉。雖然歌曲一開始並不是因為同志朋友而寫,但她欣然接受大家的想像:「我本來就支持婚姻平權,所以我很樂意,讓這首歌多一種解讀。」歌曲編曲透過簡單的鋼琴和弦樂,配上綺貞老師的歌聲,讓人聽了格外溫暖。

4. 「張開手,望天空,享受著,雨後天晴的陽光很暖和」——A-Lin〈雨後彩虹〉

去年台灣11月婚姻平權公投未能通過,A-Lin為了鼓勵同志朋友,在今年初推出歌曲〈雨後彩虹〉。「彩虹」一直以來都是同志朋友的精神標誌,她也對此表示說:「彩虹給我的感覺是『自由』。每個人生而平等,不要去批判別人。」

5. 「天暗了我們相知相守,天亮了扮擦肩而過」——戴愛玲〈暗了,亮了〉

戴愛玲 2017年推出的專輯《了不起寂寞》中,首度挑戰國、台語雙語歌曲,並請到金曲獎「最佳作詞人」得主巫宇軒寫出同志不被社會眼光認同的心情。MV在今年5月17號通過《748施行法》後,特別推出了彩虹版,讓很多人除了感動外,也紛紛留言分享自己可以結婚的心情。

6. 「當天空昏暗,當氣溫失常」—黃氏兄弟 feat. 百位Youtuber〈彩虹〉

天后張惠妹的〈彩虹〉一直以來都是同志的專屬歌曲之一!去年在婚姻平權公投前,黃氏兄弟號召了包含黃大謙、呱吉、關韶文、鍾明軒⋯⋯等近百個YouTuber 翻唱〈彩虹〉。影片一推出,還登上YouTube發燒影片,影片點擊率累積至今也有400萬的觀看人次,反應非常的好。

7. 「We are one/We are All/獨特的你和我」——〈We Are One〉

由蔡健雅作曲的〈We Are One〉在2014年時,是蔡健雅、張惠妹、林憶蓮和那英為了提倡女權所演唱的歌曲。後來,因為「國際不再恐同日」需要一首歌,於是主辦單位邀請蔡健雅重新製作〈We Are One〉。除了原版的天后外,還找來蕭亞軒、小S、楊丞琳、A-Lin參與演唱。歌曲也在2017年5月17日的「國際不再恐同日」推出,希望透過創造出「正視不歧視 尊重分享愛」的平等環境。MV也找來115位娛樂圈天王、天后一同發聲!

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】