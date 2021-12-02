深圳衛健委另類科普愛滋病　「甜故」作引子詳解「無套後入」禍害

周三（1日）是世界愛滋病日，統計數字顯示，截至2020年底，中國共有超過105萬人感染愛滋病毒，累計報告死亡35.1萬人，其中青年學生成為感染高發人群之一，2020年新報告15歲至24歲青年學生個案近3000宗，性傳播佔98.6%，其中尤其男性同性傳播佔絕大多數。

對於透過男性同性傳播愛滋病，深圳衛健委特別在微信公眾號發表文章解答疑惑，強調性取向並沒有錯，「錯的是沒有保護的『後入』」，並詳細說明「無套後入」的風險所在，尤其對於「0號」而言，單次中招的風險較「1號」最多能高出100倍。



在世界愛滋病日，內地多地都有舉辦活動科普愛滋病知識。（視覺中國）

文章開首是一個與男男同性戀性行為有關的「甜故」作為引子，隨後帶出深圳今年全市愛滋病情況。今年1月至10月，深圳共新增1678宗愛滋病病例，其中新增冗愛滋病毒（HIV）感染者1101人，新增愛滋病（AIDS）患者577人，另有21人死亡。尤其重要是，今年新增病例共有四大特點，一是基本都是男性，佔比達92.4%；二是平均僅得34歲，其中20歲至50歲歲青壯年超過80%，遠超全國、全省平均水平；三是99.2%是經性傳播，其中同性傳播為65.4%，並且全部均為男男性傳播。至於第四個特點則為已報告的29宗學生病例，全部都是是男性，且經性途徑受感染，其中75.9%經同性傳播。

由此可見，愛滋病中男性同性傳播佔比極高，但文章強調並非男男性行為「有毒」，「不！性取向並沒有錯，錯的是沒有保護的『後入』」。文章解釋，肛交是男同性戀者的普遍體位，但不使用安全套進行肛交，是所有性交方式中最容易中招的一種。

文章強調「不！性取向並沒有錯，錯的是沒有保護的『後入』」。（視覺中國）

文章進一步說明，肛門黏膜由單層柱狀上皮組成，陰道粘膜則是由復層柱狀上皮組成，簡言之就是肛門黏膜更薄，更容易破損。肛交時，肛門黏膜在陰莖的劇烈頻繁摩擦下容易受傷破損，如果對方是HIV攜帶者，在沒有安全套的阻隔下，病毒就會隨著肛門、直腸破損處進入血液。此外，與陰道偏酸性環境不同，直腸內的堿性環境更適宜於病毒生存繁殖。文章指出，不管男男還是男女，「無套後入」都是高危行為。

深圳衛健委以別樹一格的方式科普愛滋病知識，成功贏得內地網民激讚，「給編輯加雞腿」、「幽默得（的）正經科普簡單易懂，深度好文」、「正確的性教育很重要」、「官方爽文，最為致命」。