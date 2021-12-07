新中國首個喝可樂的男孩42年後成CEO?　本人坦言：當時不覺得好喝

1979年，美國《國家地理雜誌》（National Geographic）上刊登一位中國小男孩在長城上喝可樂的照片，並以「紅色中國的第一罐可樂」為標題，42年後，該名可樂男孩意外登了熱搜。



可樂男孩名叫黑建濤，現在是格林達納國際商務中心的CEO，步入50歲的他表示，當時拍攝這張照片時他只有8歲，只留下片段的記憶。黑建濤只記得自己喝可樂第一口，「因為沒有喝過這種味道的東西，是又得喝、又不敢吐、但又得做個照相的動作，挺懵懂又挺尷尬的那種狀態。」



黑建濤表示，當時自己只喝過甜水，例如橘子水，所以並沒有覺得可樂好喝，40年後自己兒子的選擇多了很多，包括很多中國品牌。而這張照片拍攝時正值中國改革開放初期，被視為是中國對美國市場開放的象徵，40年後國貨崛起，商品選擇多樣，這張照片也成為歷史的見證，該照片由美國攝影師詹姆斯 · 安丹森（James Andanson）拍攝。

可樂男孩：當時只有甜水 40年後兒子選擇很多

身著軍裝，背靠長城，一手拿著可樂一手插著褲兜，這張拍攝於1979年的照片刊登在雜誌上後，被命名為「紅色中國的第一罐可樂」，稱這是 「新中國第一個喝到可口可樂的人」造成轟動。但據《新華社》報道，在攝影師詹姆斯抵達中國前 2 個月，首批可樂其實已從香港發至北京。

而黑建濤本人對照片拍攝只剩下零星的印象。他透露自己記得那天起得特別早，「五點來鐘，天黑著，家裡人就叫我起來。去八達嶺坐的是綠皮火車。印象最深的，是我把自己鎖在火車的廁所裡了，非常害怕」。

他坦言自己不記得照相過程，只記得有碰到過外國人，對於可樂的味道，自己也沒有太大的印象，「但我能夠通過我的表情、通過我特別努力的回憶，覺得應該是不太好喝」。

黑建濤說，「當時沒喝過這種味道的東西，那時候喝的一定都是『甜水』，比如橘子水。」他透露，當時甚至都不叫飲料，就是叫「喝的東西」或者「汽水」，當時汽水也只有「北冰洋」一款，能喝都是很奢侈的事，通常只有生日、大病初癒或是考雙百才能喝。自己覺得媽媽熬的酸梅湯、綠豆湯，「才是我記憶中最好喝的、最溫暖、最甜美的飲料」。

而該照片被視為是中國對美國市場開放的象徵，40年後國貨崛起，商品選擇增多，該照片也是一種歷史的記錄。黑建濤稱，自己兒子2006年出生，「他的選擇太多了，除了可樂、還有數不盡的中國品牌的飲料，都不一樣了，是天翻地覆的變化。」

但黑建濤認為即使現在與過去差別很大，「但是我並不覺得我們小的時候就不好。」現在小朋友因為選擇太多了，以至於他們都懶得選擇了，「可能更多的是活在手機上、活在網路遊戲的世界裡。」

他表示，自己小時候就只盼著自己考完試之後，父母帶我們出去吃一頓，「但現在的孩子，你說吃一頓，可能他都不去。那時候的我們更懂得珍惜。」

Coca Cola從這個招牌動作確認是他

2019年，Coca Cola中國公司為紀念進入中國市場四十周年，舉辦慶祝活動，想尋找這張照片上的「可樂男孩」邀請他參加活動，花了三四個月尋找，終於確認黑建濤的身分。

黑建濤表示，Coca Cola公司做事非常謹慎，不想鬧國際笑話，從籍貫年齡相符的北京人去尋找，最終聯繫到黑建濤工作的主管部門，但黑建濤說第一次知道這個消息時覺得「莫名其妙」，看到照片覺得跟自己很像，但也沒有印象，印象中童年時沒拍過彩色照片。

過了40年，可樂男孩握瓶罐的招牌動作仍舊沒變。（網絡圖片）

由於當時黑建濤在格林那達有一個項目在進行，最終Coca Cola公司透過格林那達駐中國大使館跟他聯繫，比對小時候的照片後，大使館聯繫相關人士一起吃了個飯，在飯局中確認了黑建濤就是可樂男孩。黑建濤笑稱，「我有一點非常確認的，長大了以後，我拿可樂的手，跟我小時候一模一樣。拿可樂時，我的小拇指是彎的。」最終他順利出席了Coca Cola在中國四十年的慶祝活動。

而黑建濤與可口可樂的緣分還不只如此，熱愛高爾夫球的黑建濤曾在央視擔任高爾夫球比賽的解說嘉賓，當時他解說的第一場賽事，是由Coca Cola冠名贊助的全美巡迴總決賽，就在可口可樂總部進行。