《親愛的》原型孫海洋14年終尋回兒子　孩子：不留在親生父母身邊

今年以來，公安部部署全國公安機關開展「團圓」行動，截至11月30日，已成功偵破拐賣兒童積案逾290宗，抓獲拐賣兒童犯罪嫌疑人超過690人，累計找回歷年失蹤被拐兒童8307名。

12月6日再傳出好消息，電影《親愛的》原型孫海洋成功尋回失散多年的兒子孫卓，雙方已於深圳見面認親。

孫卓的養父母已被警方採取相應措施，並表示若孩子想回到原生家庭生活，會尊重其意願。不過，孫卓接受央視採訪時稱，自己不會留在親生父母身邊，「他們應該會很失望吧」。



2007年，時年4歲的孫卓在深圳被拐，此後與養父母生活在山東省陽谷縣。孫卓稱，自己正在聊城陽谷上高中，成績屬於中上游，「有一天，把我叫到辦公室，來了兩個人，很友好地和我握手，我大腦一片空白，有點蒙」。他表示，家中還有兩個姐姐，大姐在他年幼時曾稱他是「撿來的」，不是親生，當時以為姐姐在開玩笑，現在才知道是真。

對於親生父母，孫卓指自己心中有點愧疚，「壓力比較大，和幾個很好的朋友說過這個事，他們說我的親生父母找了這麼多年，是很疼我的。我也謝謝他們，他們一定很辛苦」。不過，他直言自己感到很愧疚，不會留在親生父母身邊，無論如何養父母亦養育他十幾年了，「現在多了一個家，這邊是我的父母，那邊也是」。

14年前被拐走

2007年10月3日，孫海洋在深圳白石洲租店買包點，為了讓時年4歲的孫卓接受更好的教育，於是將兒子從湖北老家接到深圳讀幼兒園，店舖緊鄰學校。同月9日晚上7點半，孫卓吃完飯後要外出玩耍，孫海洋覺得兒子只在門口玩，應該不會有事，且自己每天凌晨2時就要起床工作，於是拖着疲累的身體在床上睡着，直至聽到妻子找孫卓的聲音，才知道兒子不見了。

經多方打聽後，孫海洋得悉兒子被拐走，並從附近商店的監控錄像中看到，孫卓站在店舖門口，一名男子從皮包中取出一輛玩具車，放在地上讓孫卓玩耍，之後將兒子抱走。

孫卓被拐後，孫海洋將店舖招牌換成懸賞20萬元的尋子廣告，發起「尋子聯盟」，與公益組織、警方、媒體合作走遍大街小巷，在尋找自己兒子的同時，也幫不少父母找回被拐走的孩子。除了在深圳派發傳單，他還在全國各地尋找兒子，「我到哪裡都留下自己的電話，忍不住想，萬一有一天孫卓看到了我的聯繫方式，主動來找我了呢？」。

曾是一家人的心結

孫卓被拐後，孫海洋年屆70多歲的父母就從老家趕到深圳幫忙尋人。兩老到廣西、山東等地尋人，但因他們都不識字，孫海洋常要老遠將他們帶回家，一家人總因「要孫子」吵架哭鬧。孫海洋稱，每次從全國各地回來都不敢入屋，害怕面對家人傷心的眼神；一家人很少聊起孫卓，到最後彼此之間也無話可說，每到節日、兒子的生日，難受的情緒已經心照不宣，卻沒有人開口。

他又稱，老家的親戚常勸他再生一個孩子，「但是你再生一個孩子，不可能說這個孩子就不找了。他不是一個東西，丟失了之後，過兩年就會忘記，我們一輩子都想着要找到這個孩子，不知道他在哪裡，不知道他過得好不好，時刻擔心他」。

多年過去，孩子也慢慢長大，但對於孫海洋而言，孫卓好像永遠都停留在4歲時，鼻樑不高、單眼皮。看到小童的鞋、玩具車，他很容易想起孫卓。在沒找到孫卓前，他有時候會想像兒子長大的模樣，「大概仍然是鼻樑不高、單眼皮的樣子，長得像他的媽媽」。