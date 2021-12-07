哈爾濱酒店違規加建3層鋼結構　樓身現多處裂痕居民憂有倒塌風險

黑龍江哈爾濱市中央大街的新凱萊花園大酒店，近日被網民揭發有違建，由最初僅為6層的樓房變成9層，且樓體多處出現裂痕，似乎隨時有倒塌風險，周邊居民舉報長達3年無果。

2019年，當地執法部門曾明確表示，該酒店的樓頂接層為私建，責令其拆除，但違建部分至今巋然不動。昨日（6日），哈爾濱道里區綜合行政執法局拆違辦一工作人員表示，今年曾配合該局街面科去過酒店一次，至於酒店違建為何未拆除，仍然是個謎。



《極目新聞》報道，周日（5日）有網民爆料稱，哈爾濱中央大街防洪紀念塔旁的新凱萊花園酒店樓頂，竟然加蓋了3層的鋼結構，從原來的6層樓加蓋到9層。網民透露，涉事酒店於1996年通過「平改坡」加建一層；2019年，酒店再加蓋兩層鋼結構，雖然當地政府相關部門曾多次下達拆除違法建築通知書，但時至今日，新凱萊花園大酒店的違建部分仍未拆除。

該網民表示，在如此繁華地段的違建竟然取得哈爾濱規劃和住建部門的會簽書，導致本該負責違建拆除工作的道里區行政綜合執法局，有合理理由駁回居民拆除違建的訴求。

報道指，酒店頂部加蓋後猶如在戴上一頂碩大的黑色帽子。航拍影片顯示，後面的小區居民樓明顯比酒店的樓層矮很多。站在附近7層高的居民樓屋頂，可見酒店已經呈包圍狀將居民樓與松花江一側完全阻隔，不僅無法看到松花江，也看不到20多米高的防洪紀念塔。

有酒店附近的商戶稱，酒店於2019年加建兩層鋼結構，可能因為鋼結構本身重，加上蓋得高，導致樓體被壓出裂縫。酒店後面小區居民樓只有7層，間距又近，加蓋的鋼結構阻擋小區住戶的採光，樓宇出現的裂縫也讓居民擔心出行安全問題。

哈爾濱道里區綜合行政執法局拆違辦一工作人員透露，今年曾配合該局街面科去涉事酒店處理違建問題，該酒店老闆曾多次上訪，其中存在有爭議的問題，具體情況該老闆應該和街面科有過詳細溝通。道里區綜合行政執法局中央大街執法中隊（街面科）的工作人員稱，自己對酒店的違建情況不知情，需聯繫執法局中央大街拆違辦，惟中央大街拆違辦未有接聽電話。

2019年，哈爾濱的執法部門明確表示，該酒店的樓頂接層為私建，已經責令拆除。同年7月7日，哈爾濱市自然資源和規劃局向酒店下達「限期拆除決定」，並責令其1日內自行拆除。由於酒店沒有按規定要求拆除，7月17日又對其下達「限期拆除催告書」，要求其在15日自行拆除，逾期不執行將依法強拆。

值得一提的是，新凱萊花園大酒店曾涉及其他違建被罰。裁判文書網顯示，2014年10月，酒店未經相關部門審批，在其院內擅自搭建長約12米、寬約3米的木質板房。2015年，道里區城市管理行政執法局先後下達《強制拆除決定書》及《強制拆除公告》，責令酒店自行拆除私自建設的木質板房。新凱萊花園酒店為此提起行政訴訟，法院認為酒店擅自搭建木質板房的行為，違反了相關行政法律規定，最終判決駁回酒店撤銷《強制拆除公告》的訴訟請求。