湖南6大學生未向校領導問好遭通報批評　網民批：好大的官威

湖南工商大學多名學生近日傳因未向校領導、老師問好，而被校方通報為不文明行為。事件在網上引發爭議，有網民批評「好大的官威」；校方回應時對網傳文件真實性不予確認，但就稱網傳事件是文明素養教育工作開展過程中，出現傳播者與受眾的理解誤差所致。



據網傳文件等顯示，上周五（3日）下午該校院士書記一行在某書院超市附近電梯出口處遇上十多名學生，當中部分學生向其問好，也有6名學生沒有問好，低頭或繼續打電話。這些學生被描述為「對學校領導、對老師不懂禮儀」，並被校方納入學生不文明行為第一期通報。此外，校方還開了主題班會全覆蓋宣講、以例示警。

事件隨即在網上引發爭議，網民多不認同校方做法，認為這是在耍官威等，「大學生了還管這個，是不是有點兒多餘」、「官僚主義蔓延，必須要嚴肅處理」、「這種學校的教育宗旨有問題」、「真正的好領導是非常親和的。那些在學生面前邁著官步，擺著官臉，一副高高在上的樣子的領導，一定不是什麼好領導」。

周一（6日），湖南工商大學官方微博發文回應，稱學校正開展「大學生文明素養教育活動」，為切實辦好該項工作，讓文明成為學生的一種優良習慣，校方將認真聽取師生和社會各界的建議，加強正面引導、激勵，提高工作實效，為創建文明校園而不懈努力。

同日，該校宣傳部門工作人員稱，負責老師已前往省教育廳處理相關事宜，校方對於網傳文件真實性不予確認。但其同時表示，該活動屬長期的，而網傳事件是文明素養教育工作開展過程中，出現傳播者與受眾的理解誤差所致。