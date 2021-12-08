深圳機場衛星廳啟用　航廈搭捷運3分鐘即達乘客可「刷臉」登機

深圳機場衛星廳昨日（7日）正式啟用。據規劃，衛星廳設計年旅客吞吐量2200萬人次，乘客從T3航站樓乘坐捷運列車，只需約3分鐘即可抵達衛星廳，所有登機口均可「刷臉」（人臉識別技術）登機。



《南方都市報》報道，若旅客航班的登機口顯示在501至583區間，就需要在T3航站樓辦理完值機、托運、安檢等手續後，搭乘捷運到達衛星廳候機、登機。衛星廳所有登機口均已實現刷臉登機服務功能，並通過搭建旅客運行管理等平台，部署自助服務設備。

衛星廳位於T3航站樓的北側，通過捷運連接T3航站樓和規劃中的T2航站樓，平面呈X構型，共設地上4層、地下1層。據介紹，地庫為捷運站台，1樓社捷運到達廳、非正常航班候機廳，2樓為國內到港通道、國內出港平台、多功能服務大廳，3樓為國內出港候機廳、商業等配套服務設施，4樓為「頭等艙、公務艙」旅客休息室。

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根據規劃，深圳機場衛星廳設計年旅客吞吐量2200萬人次，啟用後將新增42個標準廊橋機位，其中11個為組合機位，可實現機位的靈活轉換，最多可保障53架飛機停靠廊橋，過站航班靠橋率有望提升至90%以上。

衛星廳候機區域配置座椅充電、梳化充電、充電吧台等不同充電設施，並設有獨立的母嬰室和不同主題的兒童遊樂區。在3樓東西兩側的指廊連接處，深圳機場以人文和科技為主題，打造東、西兩個雙子星廣場。廣場上設有室外觀景平台，可供旅客休息觀景，以及近距離觀看飛機起降。