浙江男突遭陌生人「點錯相」咬傷　起因竟是自己太多口？

狗咬人事件時有所聞，惟浙江杭州的黃先生，2個多月前卻遭陌生人「點錯相」咬傷，臉部和手腕被咬至出血，對方甚至將他的內褲撕破。



浙江電視台《小強熱線》節目報道，9月30日晚，黃先生從住所駕車外出準備到油站入油，剛駛出地下停車場時，發現有一男一女挨着路邊慢走，之後在路中間往他車前面走，「我就問他們怎麼了，他們沒有一個人跟我說話」。突然，該名男子跳入副駕駛座，勒着黃先生頸部並一直咬他，「我系着安全帶，腳踩着剎車，拉檔位他就使勁咬我。我說你是誰，他也不理我，就是咬」。

黃先生稱，從開始被咬到自己挣扎落車，整個過程大概持續7、8分鐘。他落車後準備報警，對方卻上前搶走他的手機和車匙。在一番糾纏後，黃先生才成功報警，警員到場才終結這場鬧劇 。

黃先生稱，醫院診斷為多處皮膚裂傷，他被咬傷後休養了半個月，因害怕傷口感染又接種了疫苗。雖然已過了2個多月，他的臉部、頸及手臂上卻仍有明顯的傷口。由於臉上的傷口太明顯，原本10月1日要舉行的訂婚儀式只能取消，他更要賠償酒店約10萬元的費用。不過，對方一直以來都沒有表示歉意，也沒有給過一分錢賠償，「我真的是冤枉的，只不過開車從這裏經過，這是我們小區的主幹道」。

杭州公安餘杭分局中泰派出所辦案中隊負責人稱，涉事男子是黃先生同小區的鄰居。經調查了解，涉事的一男一女剛分手，女方將物件歸還予男方後曾撥打電話，該男子就誤以為黃先生是女方的現任男友開車來接她，「當時，剛好黃先生的車子開過來，看到這兩個人在路中間，還問了一句話，意外就這樣發生了」。