有片｜北京動物園大熊貓「翻牆」引圍觀　專家：小心牠一掌幹掉你

內地網絡周三（15日）流傳多段北京動物園大熊貓「翻牆」的影片。至下午4時，北京動物園在官方微博回應指，證實翻牆大熊貓是「萌蘭」，已由飼養員即時採用食物引誘的方式帶回獸舍。



影片顯示，早上11時30分左右，一隻大熊貓踩著圍欄裏的裝飾物、站在了圍欄的噴霧線上，噴霧線也被踩彎了。大熊貓雙手握著圍欄上方，腿一跨便翻了過去，引起圍觀遊客的驚呼。

據北京動物園發布消息，涉事大熊貓名叫「萌蘭」，是園內奧運館裏一隻調皮的「男寶寶」。就不少內地網民所關注的安全性問題，園方回應指萌蘭當時爬進奧運館飼養後台緩衝區，但緩衝區設置在運動場外，與遊客完全隔離。

園方續稱，飼養員已立即用食物引誘，將萌蘭帶回到了獸舍後台。經飼養員評估，萌蘭沒有任何問題。下一步將對運動場進行改造。

從網傳影片看，大熊貓翻出的圍欄有2米多高。貴州省林業科學研究院研究員冉景丞就介紹，一般動物園都設有幾層專業的防護措施，以防止動物「出逃」，「但動物就像人，有好奇與拓展行為，長期在一個環境就會對新環境好奇，只要有機會就會對外拓展。」

另一方面，影片中許多遊客在距離大熊貓攀爬的圍欄只有幾米遠的位置圍觀拍攝。冉景丞指出，這是十分危險的行為，「熊貓其實很兇猛，在野外沒有天敵，如果出逃了也是十分危險的，牠的戰鬥力一點不比熊差。」

冉景丞介紹，大熊貓的遺傳基因裏跟人的關係，雖經過了從抗拒到接受的過程，但遺傳記憶還是對人感到恐懼。經過動物園長時間喂養的大熊貓可能認為人不是威脅因子，攻擊力相對較小。但大熊貓受到驚嚇便十分危險，「不要以為熊貓看起來呆萌呆萌的、圓滾滾的，十分可愛，發起怒來一掌就可以幹掉一個人。」

冉景丞提雪，如果遇到大熊貓逃脫，一定不要圍觀，「愈圍觀（牠）愈恐懼，恐懼就會發怒，就沒有那麼溫柔了。」