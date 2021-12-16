內地超級學霸5年發60多篇SCI論文　否認後台強大「外公是院士」

湖北華中科技大學90後女博士生導師胡玥因5年發表60餘篇SCI論文登上微博熱搜，引來猜測和質疑。對此，胡玥現身進行了回應。



12月9日，華中科技大學微信公號發表的文章《90後！是博導！》被網友以「如何看待華中科技大學90後博導胡玥，5年來發表SCI論文60餘篇？」為題推上熱搜。

該文章透露，今年31歲的胡玥，從小成績優秀，2008年以湖北省理科前800名的成績，選擇了華東理工大學應用化學專業。大二時，在田禾院士和花建麗教授支持下，參加全國大學生創新創業項目，開展「染料敏化太陽能電池」研究。2年後，項目獲國家級優秀項目獎、全國大學生節能減排大賽全國二等獎。

一名不願透露姓名的博士生導師在讀完這篇公號文章後表示：「胡玥在大二就能跟院士一起做課題，這點就不普通。」對此，有網友直接指出，在本科生階段有教授帶着做課題就已經很不容易了，別說院士，很可能胡玥背後有強大的背景支持。更有網友發文稱胡玥外公的身份為「院士」，並暗指其靠外公獲取學術資源。

針對上述質疑，胡玥在12月15日接受內媒《中國科學報》採訪時回應稱，這些猜測均為不實，並且對於涉及造謠誹謗的言論或將進行法律追責。

胡玥表示，當時在接受媒體採訪時，由於記不清確切的名次，就按照當年填報志願五分一段進行的名次進行了估算，造成了前800名的錯誤表述。

至於為何選擇華東理工大學，並在大二期間加入院士團隊。胡玥表示，按照當時的高考成績，確實可以去更有「名氣」的大學，之所以選擇華東理工大學，是出於興趣。

對於其外公的身份，胡玥透露外公是武漢前化工局的一名退休工程師，並非網傳的院士。

針對5年60餘篇SCI太高產這一質疑，胡玥表示，實際上博士期間共發表了10多篇論文，其中第一作者或共同第一作者的共6篇。博士畢業後進入華中科技大學，5年時間裏她以第一作者和通訊作者（含共同）合作發表的論文實際上是21篇。