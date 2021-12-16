安徽男與高校已婚男領導維持十年性關係　認為對方騷擾向校方舉報

安徽29歲男子近日向東南大學紀委提交資料，實名舉報該校一校區已婚男領導，近年來多次與自己發生性關係，且對自己作出性騷擾行為，引發廣泛關注。被舉報的男領導表示，已向校方匯報相關情況，希望通過法律渠道解決問題。



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據《極目新聞》報道，今年29歲的夏康（化名），2012年8月左右進入江蘇南京一間同性戀場所工作。當年10月，蔣某某到訪由夏康進行接待。夏康介紹，期間他為蔣某某提供按摩服務，並產生肢體接觸，「親嘴了」。服務結束後，蔣某某向夏康支付100元人民幣費用。

相識翌日二人便在安徽馬鞍山一間酒店內發生性關係，夏康說，「蔣某某當時應該是52歲。」而此後近十年的時間內，二人一直保持聯繫且維持性關係。值得注意的是，夏某一直都知道蔣某某已婚有子。

據夏康提供的二人聊天記錄顯示，蔣某某多次向其發出問候，並稱「下次見面還能親你不」，夏康雖然有回覆「我也想抱抱你」，但他卻認為十年間不斷遭到蔣某某的性騷擾，決定舉報。夏康指，已向東南大學紀委提交相關材料反映此事。

據東南大學官網相關消息顯示，蔣某某現任該校一校區物業服務中心主任。該校區多名工作人員亦有證實蔣某某的身份。

蔣某某對此表示，得知夏康舉報自己的消息後曾嘗試聯繫對方，但未有得到回覆。蔣某某指，自己已向學校匯報情況，希望通過法律渠道解決問題。至於是否對夏康作出性騷擾行為，蔣某某就說，「我們隔著兩個省，怎麽騷擾他？」

事件引發廣泛關注，相關話題在微博有近億的閱讀量，但不少網民都認為從二人聊天記錄中看出，這並非單方面性騷擾，而是你情我願的事情。亦有網民關注到，蔣某某已婚卻出軌同性，他的妻子實在可憐。

網民評論：

「臭小三也能出來喊冤了」。



「這看起來是雙向的呀?為什麽說性騷擾」。



「小三想上位，另一位不肯離婚，這才舉報的吧？」。



「唯一受害者只有被騙婚還被綠的蔣某妻子」。



「你要搞同性戀就去搞，放過老婆不行嗎。還有那個舉報的，你倆情投意合，你舉報個屁，怎麽，想逼宮啊？」。

