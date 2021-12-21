中國搏擊手疑犯規抱摔日本拳王取勝　賽後囂張稱：他不死我睡不著

近日，在湖北武漢舉行的一場搏擊比賽中，日本前WBO（世界拳擊組織）蠅量級拳王木村翔，慘遭無視「拳擊規則」的中國選手玄武伸腳絆摔、抱摔，木村翔一方隨即宣布退賽，玄武則被判勝。

賽後，玄武將KO視頻片段發布在網上，並表示「中國打日本還需要規則嗎？他不死我睡不著覺啊！」；相反，木村翔則發文指，世界上任何一個國家都有壞人和好人，希望大家不要因此討厭中國人。



比賽片段。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/rKP9LHwyeQM）

據《觀察者網》報道，12月18日，一場名為「漢武傅奇之翔武爭霸」的搏擊比賽在湖北省奧林匹克體育中心體育館舉行。宣傳海報顯示，活動由WBU世界拳擊聯盟、WKF世界自由搏擊聯合會以及中國國際綜合格鬥聯合會聯合主辦。

參賽雙方分別為WBO前世界冠軍、日本蠅量級拳王木村翔與中國格鬥選手玄武。據了解，木村翔，2017年擊敗中國奧運冠軍鄒市明奪得WBO蠅量級拳世界拳王，在中國小有名氣；玄武，原為散打拳手，後來轉戰自由搏擊，曾KO詠春大成拳會長李楓、韓國跆拳道拳手李政範及李小龍模仿者譚龍等人，在一些民間炒作賽事中頗受歡迎。

至於比賽對決的方式，木村翔於賽後表示賽前合約簽訂為「拳擊規則」，惟其助理則稱比賽後才得知規則變更。據「格鬥迷」報道，裁判張旭賽後則解釋稱，臨開賽前自己才被口頭告知對決方式為「中國功夫VS日本拳擊」，並無任何紙面細節，更沒有對摔法的明確要求和限制。

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據現場視頻片段顯示，比賽過程中玄武和木村翔均穿戴拳擊裝備，可比賽開始不久後玄武便伸腳入楔絆摔木村翔，木村翔助手則在場外表示抗議。及至第二回合，玄武更是將木村翔以頭朝地的方式重重抱摔在地，木村翔助手隨即沖上擂台宣布退賽。

對於玄武的抱摔等行為，不少網民與業內人士都認為已涉嫌犯規，惟他還因此被判勝，並身披國旗繞場一周展示。現場旁述也稱，「玄武用中國功夫的一記暴摔，直接把木村翔先生給打倒了！」

賽後，玄武還「大肆」炒作民族情緒，在個人社交平台發布自稱為「中國功夫」的KO視頻片段。面對他人的質疑與指摘，他回覆指「中國打日本還需要規則嗎？他不死我睡不著覺啊！」，並稱批評他的網民是「漢奸」。

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周一（20日），木村翔亦在Twitter發文回覆今次比賽，他指「感謝大家對比賽的關注。幸運的是，沒有受傷，也沒有身體問題。世界上任何一個國家有好人也有惡人，希望大家在這件事上不要恨中國人。」

在木村翔的Twitter貼文下方，還獲得不少中國網民的支持：

「人家都把你當成傻子玩了你還說這種漂亮話，還等著再被坑一次嗎」。



「愛國主義和仇恨教育盛行，武德和規則不再重要」。



「我在此向您道歉。這種人出現在中國係一種羞恥。那傢夥確實有夠卑鄙，不配做為一個拳擊選手，也不配做人」。



此外，對於今次事件，WBU與WKF18日發布聯合聲明指，發生在武漢的這場拳擊比賽為不法分子冒充WKF與WBU名義舉辦的違法活動，沒有得到WBU與WKF的任何口頭承認與官方書面授權，WKF與WBU也沒有任何一位官員、運動員、教練員、裁判員參與其中，此事已嚴重影響到WKF與WBU的品牌形象與國際聲譽。19日，中國國際綜合格鬥聯合會亦發布聲明稱比賽冒用其名義作為主辦方在武漢舉辦所謂的比賽活動，聯合會從未以口頭或書面形式授權該活動，且聯合會沒有任何官員以及認證的從業人員參與此次活動。