救人壓斷肋骨反被索賠法院還他清白　當事人：以後該出手還得出手

四年前，遼寧醫生孫向波為拯救昏倒的齊姓老婦而對老婦實施心肺復甦術，壓斷老婦12根肋骨，反被老婦索賠。在一審、二審齊姓老婦均敗訴后，又再向遼寧省高級人民法院申請再審，官司纏訟4年多。



近日法院裁定駁回齊姓老婦的再審申請。遼寧醫生孫向波提到自己被該案搞得「焦頭爛額」，感謝法律維護正義，但以後如果遇到此類情況，他還是會「該出手時得出手」。



2017年9月7日上午，齊姓老婦到藥店買藥，卻突然昏倒，畢業於瀋陽醫學院，有「鄉村醫生證」和「行醫執照」的孫向波立即做心肺復甦，卻意外壓斷她12根肋骨。沒想到該年10月孫向波接到法院傳喚，齊老婦將他告上法院，表示需要他賠償住院費用近萬元，同時待傷殘等級評定后，另需賠償傷殘賠償金。

該年12月法院作出一審判決，判決書提到孫向波在給齊老太實施心肺復甦的過程中不違反診療規範，不應承擔搶救過錯，故而駁回齊老太的訴訟請求。當時亦有許多網民聲援孫向波。

但令孫向波意外地是，一審判決出來后，齊老婦又再次提出上訴。遼寧省瀋陽市中級法院作出判決「駁回上訴，維持原判」。一審、二審，齊姓老婦均敗訴后，又向遼寧省高級人民法院申請再審。

「都有點『上頭』了，今天收到法院發來的簡訊，以為是案子又怎麼了。一瞬間關於案子的種種湧上來，那種難過，那種痛苦，心裏挺難受的。」孫向波認為，齊姓老婦的做法都快趕上「糾纏」了，他則承受了經濟和名譽的雙重打擊，原先經營的藥店關門了，想開一間診所的計劃不斷推遲，官司纏訟至今已經4年多。

孫向波提到，自己一直相信最終會勝訴，他認為自己的勝訴是「對這個見義勇為的行為和施救行為，進行一個法律層面上的依法保護」。他也表示，雖然齊老太起訴他，但是他從不後悔救人。

孫向波說，「傾家蕩產我也不後悔，雖然她沒感謝我，我也不後悔。那一個活生生的生命能救活我不救，那就是一個罪人啊，那良心譴責也受不了啊。對於這件事會否造成他今後「不敢救人」。孫向波回應提到，以後遇到此類情況，「該出手時還得出手」。