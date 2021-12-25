嫖娼「超時」被拒繼續卻施暴堅持　男大生犯強姦等罪將判3年以上

內地媒體「微法官」近日分享一宗情節特別的強姦案例，21歲大學生朱某光顧48歲賣淫女牛某的性服務。性朱某不滿牛某「超時」，20分鐘後仍沒有完成性行為，拒絕繼續。

朱某不滿，遂毆打牛某，並強行繼續發生性行為。

文章稱，朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。同時朱某因故意傷害罪、強姦罪，會被進一步判處有期徒刑3年以上。

文章解釋，上述性行為在前20分鐘屬自願行為，但「超時」後牛某已明言拒絕，故朱某即犯下強姦罪。



據介紹，朱某半夜在某地火車站附近被女子牛某領到住宿的地方，並詢問是否需要「泄火」，又稱價格便宜。朱某同意並支付50元（人民幣．下同）。惟朱某因年少氣盛，20分鐘後仍沒有與牛某完成性行為。

牛某為接下一單，催促朱某要加快速度點，更稱一般人都是5分鐘就結束，20分鐘足夠她再接5單「生意」。正在興致頭上的朱某未有理會，依然不緊不慢，牛某於是拒絕繼續與其發生性行為。

朱某頓時勃然大怒，對牛某毆打幾拳後強行繼續發生性行為。最終時間上再過20分鐘後，朱某完成性行為。牛某事後覺得委屈，報警求助，經過鑒定其被打成輕傷。

文章指出，朱某以金錢交換性行為的機會，而牛某為50元出賣身體，兩人的行為屬於賣淫和嫖娼，根據治安處罰法第66條的規定，應當對處以行政拘留並可以並處5000元以下罰款。

另一方面，朱某亦犯下故意傷害罪、強奸罪。後者皆因牛某同意發生性行為的主觀意思表示，實際上是可以隨時改變。朱某和牛某發生性行為，前20分鐘屬於兩人自願的行為，但是當牛某提出拒約繼續發生性行為的時候，朱某已經失去正當理由。朱某及後使用暴力強行與牛某發生性行為，就是屬於典型的侵犯婦女性的自主決定權的行為。

文章最後指，盡管牛某是賣淫女，但其性自由和性權利依然應當受到刑法的保護。朱某禁不住誘惑實施嫖娼行為，本來只是一個違法行為，但是毆打、強奸則徹底葬送前途，兩罪並罰下，最低將會被判處4年至5年。