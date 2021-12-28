河北女被餵「感冒藥」後病危　調查顯示為農藥中毒姐夫被刑拘

河北18歲女孩被姐夫以預防感冒為由，餵下兩杯難以下嚥的「感冒藥」後，出現嚴重中毒症狀，送院搶救期間還被三次下達病危通知書。

經警方調查，女孩喝下的實為經過稀釋的劇毒農藥百草枯。目前，女孩的姐夫已被依法刑事拘留，具體投毒原因正進一步調查中。



萌萌病情惡化後身體沒有一點力氣，且舌苔被燒壞，嘴唇舌頭呈血紅色。（河北青年報）

據《河北青年報》報道，事發於河北省邢臺市威縣，18歲女孩萌萌12月6日出現上吐下瀉、渾身無力等身體不適症狀，家人起初以為是普通感冒，便以感冒藥結合吊鹽水進行治療，惟萌萌病情持續惡化，還一度出現呼吸急促的症狀。

萌萌的父親透露，萌萌病情惡化後身體沒有一點力氣，且舌苔被燒壞，嘴唇舌頭呈血紅色。由於病情惡化，萌萌被家人送往河北省人民醫院進行救治，經過化驗後萌萌被確認為服用劇毒農藥百草枯。

得知化體驗結果後，萌萌的家人一度以為她是在讀高三期間，因學習壓力大而走上服毒自殺的絕路。在經過一系列救治，萌萌病情稍見穩定，家人才從與萌萌的對話中發現，萌萌並非服毒自殺，「她根本不知道百草枯長什麽樣子。」據了解，百草枯是一種強力除草劑，誤服指甲大小的百草枯即會令人引起嚴重後果。

在還原中毒經歷過程中，萌萌表示自己的姐夫事發當天，曾以預防感冒為由沖了兩杯「感冒藥」給自己喝。萌萌還說，在喝藥的時候曾因難喝想放棄，但姐夫還是逼著自己喝下了兩杯「感冒藥」。後經查證詢問，萌萌的姐夫陳某承認了對萌萌的投毒行為。

萌萌的父親和姐姐均對此表示，和陳某沒有任何矛盾，並不理解陳某到底為何這樣做。目前，陳某已被依法刑事拘留，具體投毒原因警方仍然在調查中。