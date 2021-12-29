為獲網絡遊戲禮包碼　3人冒充老乾媽員工詐騙騰訊　遭判監6至12年

去年6月，騰訊聲稱辣椒醬品牌「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但長期拖欠未支付，請求查封並凍結老乾媽公司價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。不過老乾媽則聲稱其從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

結果這宗廣受關注的商業紛爭牽引出一宗離奇的詐騙案，實情竟然是有人冒充老乾媽員工詐騙騰訊。

今日（29日），貴陽市南明區法院一審宣判涉案的3人分別被判處有期徒刑12年、7年、6年。其中一名被告當庭表示上訴。



據貴陽警方去年通報指，被刑拘的3人包括時年36歲男子曹某、40歲女子劉某利及37歲女子鄭某君。3人偽造老乾媽印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議。其目的是為了獲取騰訊在推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。

其後貴陽市南明區檢察院以合同詐騙罪批准逮捕3人。本年2月，貴陽市南明區檢察院將3人向貴陽市南明區法院提起公訴。

▼手遊《QQ飛車》的宣傳品出現老乾媽品牌：

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據內媒《新京報》早前報道，騰訊與老乾媽的交集或在於騰訊旗下手機遊戲《QQ飛車》。2019年，《QQ飛車》聲稱與老乾媽達成了全年的賽事品牌合作，同年4月份舉辦的S聯賽春季賽的冠名商就是老乾媽。騰訊互動娛樂事業群《QQ飛車》手遊運營總監趙斯鵬在比賽開幕時更表示，老乾媽將成為S聯賽最新的行業年度合作夥伴，這是老乾媽首次與電競的跨界合作。

《QQ飛車》其後多次以「老乾媽漂移火辣辣」作為宣傳。《QQ飛車》手游S聯賽官方微博的認證為騰訊科技（深圳）有限公司，該帳號粉絲有37萬，更曾發布6000多條微博。翻閱其微博可見，其發布過多條帶有標籤「老乾媽漂移火辣辣」的微博。網民更翻出《QQ飛車》的宣傳，可見很多遊戲場景中都置入了老乾媽，宣傳品中還可見有《QQ飛車》限定款老乾媽禮盒。

騰訊回應被騙一事時稱「一言難盡」，並為了防止類似事件再次發生，以1000瓶老乾媽為禮品徵求類似線索。圖中正是老乾媽《QQ飛車》限定版辣椒醬。（騰訊）

該案件引發廣泛質疑的是，涉及上千萬元的合同本，企業雙方在簽定合同的過程中，包括營業執照複印件、法定代表人身份證掃描件、公章齊全、銀行開戶信息等材料，為何騰訊的相關部門沒有查驗相關文件的真偽。