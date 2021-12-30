上海迪士尼逾5000遊客徹夜排隊　搶購Duffy聖誕版LinaBell公仔

迪士尼Duffy家族新角色玲娜貝兒（LinaBell）深受年輕人喜愛，其周邊產品一直供不應求。

近期，上海迪士尼發售3款玲娜貝兒公仔產品，一開售即售罄。12月28日，上海迪士尼指部分商品尚有剩餘庫存，將從29日起於樂園內出售。

為了買到玲娜貝兒周邊的剩餘商品，大批遊客不惜在寒冷天氣下徹夜排隊。29日凌晨3時，上海迪士尼園區外出現長長人龍。



根據上海迪士尼景區客流量實時數據顯示，29日凌晨3時客流量已超過5800人。有遊客表示，上午8時許迪士尼外圍已禁止任何人進入，「現在外面都在吵，有人說自己排隊憋到尿血，亂哄哄的」。據了解，29日上海室外氣溫低至1℃，不少排隊的遊客都蹲坐縮成一團。

在發售前，上海迪士尼曾提到「根據相關政府部門的指導意見，樂園運營時間開始之前不得夜排或聚集」，並指根據疫情防控最新要求，該系列商品僅在上海迪士尼樂園內銷售。換言之，遊客須持有當日有效的樂園門票或年卡，方可到樂園內的商店購物，導致早享卡和當晚園區酒店價格飛漲。

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有遊客透露，原價149元的早享卡被炒到1200元，酒店價格也從1000多元炒到3000元以上，「而且你訂這個酒店，也不能住，還是要凌晨從酒店提前通道排隊」。然而，即使是花高價訂酒店、買早享卡，凌晨時分在寒冬下排隊幾個小時，也未必能買到剩餘商品。有網民表示，上午7時半前，12款商品已有8款售罄，「兩個月連常規款的玲娜貝兒都做不出來，工作人員解釋稱因為工廠在趕聖誕款，結果兩個月就做了2700套」。

對此，上海迪士尼在微博發文致歉，「今年[2021達菲和朋友們聖誕系列商品]售賣活動已經結束。非常抱歉不能滿足所有遊客的需求，我們將不斷改進和持續優化，努力給大家帶來更多歡樂、更好體驗。再次感謝大家對該系列商品的喜愛！我們衷心地感謝大家的支持、理解和配合。祝大家元旦快樂！」

據此前報道，上海迪士尼本月10日公布，3款玲娜貝兒公仔產品自12月12日晚8時開始網絡預訂，採取「線上預約+線下購買」的發售方式，即成功預約的人士才有資格到指定門店購買，「季節性商品數量有限，售完即止」。

12月22日，上海迪士尼宣布，上海市東方公證處將從報名遊客中隨機抽取2700位幸運遊客，並按遊客中籤的先後順序依次順位匹配相應的購買日期。由於每位中籤遊客可以確保購買到12款系列商品各1件，所以至少有2700套、32400件系列商品。

12月28日，上海迪士尼度假區官方微博@達菲友你發文稱，此前「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」的「線上預約+線下購買」活動已結束。經過兩天的線下購買後，部分商品尚有剩餘庫存，將從29日起在上海迪士尼樂園內售賣。