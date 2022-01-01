廣西獨居婦澡後煤氣中毒暈厥　2歲拉布拉多狂舔臉成「救命恩狗」

廣西柳州一名黃姓女子近日遭遇驚險一幕，其在家中洗澡後煤氣中毒暈倒，由於她是獨居，情況更加危急。所幸，其所飼養的愛犬阿布見狀趴到她身上不斷舔臉，結果將其舔醒。經送醫治療，黃女已無大礙，而阿布也就此成為主人的「救命恩狗」。



在柳江區租了一個單間獨居的黃女鍾情小動物，曾是當地動物保護協會的成員。她平時養了2隻狗作伴，其中一隻是今年2歲的拉布拉多犬阿布，其自出生就一直在黃女身邊，且十分聰明，會幫忙拿快遞等。至於另一隻則是哥基犬，且剛生了8隻小狗。

上月30日下午，她結束一天勞碌的工作後回家洗了個澡，之後在窗邊給小狗餵奶。可不久，她即開始頭暈，隨後更是意識模糊、喘不上氣，慢慢失去意識倒在地上。阿布見狀後連忙用手挪開黃女的胸口，並湊上去不斷舔臉，結果約10分鐘後，黃女慢慢恢復意識。

由於熱水器燒煤氣，窗戶又緊閉着，黃女意識到自己可能是因煤氣洩漏而一氧化碳中毒，遂費力氣起身拉開窗戶，之後躺到床上。可過了一會，她的窒悶感仍未見改善，遂趕緊聯繫住在附近的兒子，再被送到醫院進行治療。

目前，黃女已經出院，並無大礙。劫後的黃女決定給「救命恩狗」阿布燉了一隻雞作為獎勵，她又稱，經歷今次事件後，她覺得自己越來越離不開愛犬了。