江蘇商場除夕活動疑涉聚眾賭博　吸引孩童押注猜點數大小惹議

除夕夜，有人會選擇留在家中度過，有人會選擇外出狂歡。江蘇南京河西一間商場舉辦「跨年撈金贏好禮」活動，吸引大批市民參與，當中竟包括不少年紀尚幼的小孩，他們都手持籌碼參與押注猜大小玩德州撲克。

不少家長質疑此活動涉嫌聚眾賭博。南京市商務局相關負責人表示，目前該商場已經停止該活動。



《揚子晚報》報道，有網民爆料稱，前日（12月31日）晚上8時許商場一樓中庭附近聚集大批人，「大！押大！」、「小！加倍！」之聲不絕於耳。有商場女員工扮成荷官，清點籌碼、搖晃骰盅、宣布輸贏，吸引8、9名孩童手持籌碼與成人圍觀並猜點數大小下注。

現場兌換處的工作人員介紹，該活動本意是以購物單據積分或關注公眾號獲得積分兌換籌碼（賭注），然後在商場1樓至4樓採取類似百家樂、猜大小、德州撲克、超級大富翁等博彩形式，截至當晚11時半，憑誰的手上籌碼最多，前三名可獲得遊戲機、商舖儲值卡等獎品。

活動吸引大批孩童與成人圍觀並猜點數大小下注。（揚子晚報）

然而，不少家長質疑此活動涉嫌聚眾賭博，「這種博彩方式的遊戲對未成年人有教唆賭博的誘導，家長最好也別參與」。有家長指出，商家玩新奇特本意不錯，促銷「劍走偏鋒」也可以，但需要有社會責任感，不能為了博眼球而走偏，百家樂、德州撲克、猜大小完全是賭場玩法。

據了解，該活動從當日下午開始，一直持續到晚上11時半，因為參與者眾多，扮「荷官」搖骰盅的女員工曾因疲勞屢次算錯點數，引起下注顧客爭議，其中一位孩童爭執過後很不情願地認輸。

江蘇路漫律師事務所王雲霞律師認為，刑法上的賭博罪是以營利為目的，聚眾賭博或以賭博為業的行為。商場以積分或關注公眾號換籌碼，然後將籌碼換成價值相當的獎品，該過程並沒有金錢交換，未以營利為目的，是商家的促銷手段，更多是帶有競技和娛樂的性質，不能認定為賭博。

惟她指出，未成年人尚不具備完全辨別是非的能力，以百家樂、德州撲克博彩形式進行活動，不利於未成年人的身心健康，也與社會主義新風尚相悖，建議商場避免摻雜博彩性質的遊戲。