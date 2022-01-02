山東高院稱「不能僅以出軌為由請求離婚」　網民熱議律師斥：荒謬

山東省高級人民法院1月2日在微信公眾號發布一篇《不能僅以「出軌」為理由，請求離婚》的文章，文中提到根據《民法典》就算婚後出軌，只要沒有同居行為，「就不能以此作為起訴離婚的理由，更不能以此作為要求離婚損害賠償的條件」引發網民熱議，「山東高法」「不能以出軌為由請求離婚」更雙雙衝上微博熱搜。



對「婚後出軌只要沒有同居就不能離婚」的說法，內地律師信金國曾發文駁斥。他提到，如果配偶不能僅以出軌為由要求離婚，「仔細想想，那另一方就可以明目張膽地出軌，這不是欺負人嗎？」斥責這種說法「荒謬」。



據了解，山東省高級人民法院1月2日在微信公眾號發布文章指出，「就算你抓到你的配偶出去和別的異性開房證據，但這不屬於長期共同居住，不能以此要求離婚。」

文章解釋，根據2020年12月29日最高人民法院出台的《民法典·婚姻家庭编》司法解釋，離婚的法定條件是「重婚或者與他人同居」，同時，也將離婚損害賠償則是「重婚或者與他人同居」的條件。

王力宏李靚蕾離婚，李靚蕾大爆王力宏婚內曾多次出軌。（視覺中國）

文章指出，因此婚姻中的一方即使出軌婚外異性，「但是沒有長期、穩定的共同居住，就不能認定為同居行為，就不能以此作為起訴離婚的理由，更不能以此作為要求離婚損害賠償的條件」。

針對有內地網民疑問，「我抓到丈夫出軌的證據，到法院起訴離婚，法院竟然判決不准離婚，為什麼？」文中指出，「那是因為證據僅證明你的配偶存在不忠誠行為，但是你沒有證明你配偶與他人同居，更沒有證明你們感情破裂。」

內文提到，從《民法典》以及最新出台的司法解釋來看，「法律對於離婚的最新態度是：防止輕率離婚。」一方面對於登記離婚，法律新增30天離婚冷靜期；另一方面對於訴訟離婚，以司法解釋方式明確將「出軌排除在離婚的法定條件」之外，「只有背叛婚姻嚴重到重婚或者與他人持續、長期的共同生活，且要有充分證據證明的情況下，才可以判決離婚」。

但該篇文章引發許多網民質疑和討論，網民批評「那是要等到家暴才判離婚嗎？」「出軌還不能離婚？那誰敢結婚」「配偶不忠了，婚姻不就破裂了嗎？」，該話題迅速衝上微博熱搜，山東高院也刪除該篇爭議文章。

《澎湃新聞》查證發現，該文章並非是由山東高院首發，早在2021年1月，就已有類似微信公眾號文章在網上流傳，後被頻繁轉載引述和改寫，原出處和作者不詳。最後才被山東省高級人民法院官方微信號轉發，隨後遭到刪除。

山東高院的文章引發熱議。內地網民稱「結婚容易離婚難」，圖為內地演員趙麗穎與馮紹峰結婚時曬出的結婚證，兩人現已離婚。（微博@趙麗穎）

《澎湃新聞》指出，去年10月資深婚姻律師、北京市中聞律師事務所合夥人信金國曾在微博發文駁斥該文章說法。他提到，「仔細想想，那另一方就可以明目張膽地出軌，這不是欺負人嗎？對方都出軌了還不能要求離婚？可見這種說法多麼荒謬。」

信金國提到，「不能請求離婚」與「不能判決離婚」兩個概念差了不是一星半點，前者是訴訟權利的體現，後者是離婚權利的體現，就好像車牌搖號「是否有資格參與搖號」與「能否搖到號」還有一段距離。

他提到，事實上，就算沒有出軌行為，哪怕夫妻雙方只是感情不和，「任何一方都有權向法院提起離婚訴訟」，但信金國也指出，「是否判決准予離婚，需要經過法院進一步審理」。

對於起訴離婚，《民法典·婚姻家庭編》第1079條規定，夫妻一方要求離婚的，可以由有關組織進行調解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應當進行調解；如果感情確已破裂，調解無效的，應當准予離婚。但「感情破裂」的判定有許多解釋空間。

去年12月，江西新余市一對夫妻，在六個月內分別在深圳和江西提起離婚訴訟，在夫妻雙方都同意的情況之下，法院就是以「證據不足以證明感情破裂而不予支持」，女方小麗表示要提出上訴，男方彭某則表示，對不離婚的結果也接受。