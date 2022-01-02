西安疫情｜不忍學生靠即食麵度日　業主為81人免費煮飯「送暖」

陝西省的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，昨（1月1日）單日新增123宗本土個案。

疫情突如其來，當地一度經歷了生活物資短缺的情況，更有不少參加全國碩士研究生招生考試（考研）的學生滯留當地，只能靠即食麵和零食度日。

為了讓學生租客每天都能吃到熱氣騰騰的飯菜，業主明庭貴決定煮飯讓他們免費領取，「我太太已經懷孕五個多月了，但是她還是堅持和我一起給大家做飯。我們都有熱飯吃，不能拋下學生們」。



《新京報》報道，明庭貴介紹，去年12月23日起，西安市雁塔區的小區開始管控，租客被困家中。由於他出租的單位位於雁塔區某商圈，離各個大學交通非常方便，租客大多都是到西安考研和實習的學生。

他表示，不少租住單位的學生不懂煮飯，或家中根本沒有廚具，只能天天靠即食麵和零食度日，「我心疼這些學生們，希望他們也能吃到新鮮的飯菜，而不是天天吃泡麵，於是我就決定免費給他們做飯，至少讓他們每天能吃上一頓現做的飯菜」。

去年12月27日，明庭貴在租客聊天群中徵求意見，稱若學生們有需要，自己可以為他們輪流煮飯，並讓想吃飯的學生在聊天群中預約。最終，有81名租客預約吃飯。

明庭貴一家四口人，除了孩子年幼未能幫忙，其餘3人都一同上陣，其母早上9時許就開始準備飯菜，「我家住一樓，下午五點左右，我把廚房窗戶的防護網拉開，每隔幾分鐘就有學生下樓到我家廚房窗戶外面取飯，也是為了避免聚集。我家用的鍋太小，沒法一口氣做大鍋飯，只好讓孩子們輪流來取飯，飯菜會一直供應到晚八點左右。現在每天大概有四十多個學生來取飯」。

明庭貴介紹，每次都想辦法多採購食材，有租客將他免費煮飯的事跡在網上廣傳後，都得到很多媒體報道，「好多熱心人都想幫助我們，現在社區也在主動幫我們採購食物。我向社區爭取買一點大米，今天（1月1日）是元旦，我希望學生們能吃上米飯」。

明庭貴續稱，家人非常支持他為學生免費煮飯的決定，懷孕中的太太更與他一起煮飯，「學生們特別開心，他們都已經吃了三四天泡麵了。有學生想給我錢，還有家長說要來感謝，我都拒絕了。一開始給大家做飯就沒想收錢，做飯是我的一點心意」。

明庭貴在疫情下盡其所能出力，卻有不少聲音質疑他為81個租客煮飯「本就很富裕」。明庭貴澄清，事實上不少單位都是幫其他業住代出租，「我所在的這個小區的很多業主信任我，他們不在我們小區住了，需要把房子租出去，我幫忙代管出租。這些房子大多是學生合租，一套房子住幾個人，所以也沒有那麼多房子。我有自己的工作，幫業主朋友出租房子只是我的副業」。