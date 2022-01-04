陷瞇瞇眼辱華風波後被揭用少先隊做廣告　三隻松鼠10天內道歉兩次

上月底，中國網絡零食品牌三隻松鼠因選用瞇瞇眼模特兒而陷入「辱華」風波後道歉。近日又有網民揭發三隻松鼠3年前發布的廣告有少年先鋒隊隊員佩戴紅領巾的形象，涉嫌違法，三隻松鼠隨即道歉。這是10天內三隻松鼠第二次致歉。



據早前報道，在2019年愚人節前夕，三隻松鼠與網易新聞推出了名為「331補腦節」的宣傳活動，並推出「三隻松鼠堅果急救包」等產品。在該項商品推廣中，可見兩張印有「三隻松鼠331補腦節」的海報中，有少先隊員佩戴紅領巾，手裡捧著「5年防騙，3年補腦」的零食大禮包。

有網友指出，按照規定，不能把少先隊的相關信息用於廣告。也有內地律師解釋，根據規定，少先隊隊旗、隊徽和紅領巾、隊幹部標誌及其圖案不得用於商標、商業廣告以及商業活動。

三隻松鼠昨日（3日）回應稱，帶有「紅領巾」的廣告於2019年3月28日上線，接到官方函告後，已於同年4月1日下線相關頁面及產品。

三隻松鼠表示，其就該事件向消費者和社會各界表達最誠摯的歉意。針對以上問題，公司第一時間成立工作組，結合近期大家討論的類似問題，從廣告、官網、產品包裝與詳情頁面等多方面開展自查自糾。

這已是十天內三隻松鼠第二次致歉。在上月26日，三隻松鼠一則2019年的廣告被翻出引發熱議。網友認為該廣告特意選用瞇瞇眼模特兒，有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。「三隻松鼠模特」話題並登上微博熱搜，引起討論。其後三隻松鼠緊急道歉，提到該模特兒為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。

廣告模特兒菜孃孃隨後在微博回應，指出自己並沒有故意要去營造辱華形象，自己身為一個專業模特兒，做的僅是按照商家的要求拍出商家要的東西。她寫道，「我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」