計數機被改裝成作弊神器　監考老師為何難發現「貓膩」？

每逢進入考試季，網購平台上都充斥不少「作弊神器」，例如擦膠、間尺、隱型耳機等等。

近期，一種帶有文本儲存功能的計數機在網購平台熱賣，有網店的月銷量甚至高達9000單。有高校老師稱，由於外觀與普通計數機難以區分，且需要輸入密碼才能讀取文檔，即使監考老師檢查亦難以發現當中的「貓膩」。



據介紹，用家只要輸入密碼，就能打開計數機的閱讀器，查看提前儲存在其中的資料文檔，並帶有關鍵詞檢索功能。

高校老師稱，大學考試中很多學科是允許帶計數機進入考場，但嚴禁攜帶具有儲存功能的設備，「這種計算器設計得如此隱蔽，監考老師很難發現，老師檢查時沒有密碼也打不開它的特殊功能。這種計算器不就是助長學生考試作弊的工具嘛」。

在網購平台上，至少有十幾間網店售賣該款計數機，價格由300元至800元（人民幣，下同）不等。產品介紹顯示，該款計數機具有加密、儲存、閱讀、檢索功能，可一鍵鎖屏、一鍵切換，快速實現文本與計算功能的切換。

由於計數機導入文件時需通過USB接口傳輸數據，有商家甚至專門配備遮擋USB接口的防塵塞，屏幕貼上防窺膜。同時，在商品頁面上標明「大學生考試用」、「提高學習成績的閱讀器」等宣傳語，暗指計數機的隱藏功能。

有賣家介紹，店內出售的商品，是在Casio 計數機上加裝閱讀器，以作「輔助學習」之用，「不輸密碼是進不去文檔列表的，即使被人發現了，連按3次按鍵，就能快速清除計算器裡的所有文檔」，並強調「在考試中違規使用此商品而造成的後果與本店無關」。

惟在商品評論區可見，不少買家都用該款計數機考試，「考試神器，老闆盡職盡責教我如何導入公式」、「買來期末考用的，記不住了就全靠它了」，不少人甚至是明知考試不可使用帶存儲功能的計數機，仍然「博大霧」表示「原則上不行的，但老師能不能認出來就另說了」、「拼膽量的時候到了」。

雖然未知網購平台對此計數機是否有監管，但《國家教育考試違規處理辦法》中明確規定，考生攜帶與考試內容相關的材料或者存儲有與考試內容相關資料的電子設備參加考試，應當認定為考試作弊，考試成績會被列作無效。若考生以作弊獲得的考試成績，並由此取得相應的學位證書、資格資質證書、入學資格等，證書會被定為無效、沒收及被取消錄取資格或學籍。