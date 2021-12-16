內地明確幼兒園現虐童年檢一票否決　名含「國際」等明年完成整改

內地學前教育領域近年來有不少備受詬病的問題，如「超前學習」、幼兒園虐童案等。教育部等九部門近日印發《「十四五」學前教育發展提升行動計劃》，明確提出嚴查以託管班等名義開展線下學科類培訓，出現虐童的幼兒園年檢實行一票否決，並清理整頓「國際」等名稱幼兒園。



文件提出全國學前三年毛入園率到2025年要達到90%以上，普惠性幼兒園覆蓋率達到85%以上，公辦園在園幼兒佔比達到50%以上。同時加強辦園行為督導，重點對存在危房、「三防」不達標等安全隱患，及園長和教師不具備規定資格等不規範辦園行為作動態督查，限期整改，整改不到位的依法進行處罰；對出現虐童、體罰及變相體罰等嚴重師德失範行為的幼兒園，年檢實行一票否決，涉事教職工、管理者和舉辦者將被依法追究法律責任。

文件又指，各省（區、市）部署開展幼兒園名稱規范清理行動，對冠以中國、中華、全國、國際、世界、全球、等字樣，包含外語詞、外國國名、地名，使用雙語、藝術、國學、私塾等片面強調課程特色以及帶有宗教色彩的名稱，以及民辦園使用公辦學校名稱或簡稱等進行清理整治，明年6月前完成整改。

文件稱堅決糾正超前學習、拔苗助長等違反幼兒身心發展規律的行為。（新華社）

同時，要加大校外培訓機構執法檢查力度，嚴肅查處面向學齡前兒童開展線上培訓和以學前班、幼小銜接班、思維訓練班、託管班等名義開展線下學科類 (含外語) 培訓，以及其他違反兒童身心發展規律和接受能力的培訓活動，並追究相關人員的責任；全面構建銜接機制，強化幼兒園和小學深度合作，切實提高入學準備和入學適應教育的科學性和有效性，堅決糾正超前學習、拔苗助長等違反幼兒身心發展規律的行為。

此外，文件明確提出加強幼兒園收費監管，各省（區、市）綜合考慮經濟發展水平、群眾承受能力和辦園成本等因素後，要動態調整公辦幼兒園收費標準、普惠性民辦幼兒園最高收費限價；要盡快制訂完善非營利性民辦幼兒園收費的具體辦法，可對非營利性民辦園實行政府指導價管理，在合理核定辦園成本的基礎上，明確收費標準，堅決遏製過高收費和過度逐利行為。