茅台虎年生肖酒未見現貨已漲到6千元一瓶難求　業界籲別「投機」

自2014年首次推出馬年生肖紀念酒以來，茅台已連續9年推出「生肖酒」系列產品，備受市場歡迎。今年五款新品上周三（5日）於茅台壬寅虎年生肖酒發布會上亮相，《中國證券報》周五（14日）報道指，新品僅上市一周已一瓶難求，其中最受關注的53度500ml貴州茅台酒，發售指導價為每瓶2499元（人民幣．下同），可如今市場價已漲到6000元甚至更高，還是預售。



今年五款新品中，53度500ml貴州茅台酒（壬寅虎年）市場指導價為每瓶2499元，53度375ml兩瓶裝貴州茅台酒（壬寅虎年）為3599元，53度500ml茅台王子酒（壬寅虎年）為每瓶988元，53度2.5L貴州大曲（壬寅虎年）為每瓶2888元，53度500ml賴茅酒（壬寅虎年）為每瓶988元。報道指，雖然市場上連現貨都還未見，但新品價格已「水漲船高」，其中53度500ml貴州茅台酒（壬寅虎年）的市價已較指導價翻了不止一倍，目前漲至五六千元一瓶。

某大型經銷商李明（化名）表示，市場目前沒有現貨，估計春節前能到貨，到貨後按付款時間發貨。他強調如現在預訂，不保證春節前能一定拿到，又指市場價奔6000元去，「估計還會漲」。他還稱，不光是紀念意義的生肖酒，現在連普通的茅台酒都沒有現貨，或要到1月20日左右才到貨。另一方面，有電商平台的商家更給虎年生肖茅台酒掛出7000元以上的售價，比起市場指導價漲近3倍，月銷量為72單，下周將陸續到貨。

據「今日酒價」公眾號數據，截至周四（13日），茅台的牛年、鼠年、豬年、狗年、雞年、猴年、羊年、馬年生肖酒市場行情價分別為3950元、4280元、4280元、4100元、4130元、6280元、32000元、19800元。至於出廠價，據報分別為2499元、1699元、1699元、1699元、1299元、899元、849元、849元。

李明介紹，每年新品發售後，往年的生肖酒便成為限量款，而生肖酒的市場價除年份外，也由當年的供應量決定，現時最具收藏價值的一款為羊年生肖酒。他又建議除非是剛需，否則民眾可等到春節後，甚至年中再買，因為到時價格會回落，上漲空間更大。此外，有業內人士提醒需警惕「投機」心態，如某資深白酒從業人士表示，當年牛年茅台生肖酒一度炒到七八千元一瓶，可現在市場價只約4200元，價格直接腰斬，「當時很多囤貨的黃牛虧大了」。