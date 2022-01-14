杭州「最孤獨的地鐵站口」熱傳　網民借圖製出科幻大片感

浙江杭州一個地鐵出入口有「孤獨的地鐵站口」之稱，引發一些攝影愛好者紛紛「打卡」，甚至有網民借用其製出猶如科幻電影大片的感覺。



涉事地鐵口為6號線豐北站的D出入口，其在荒蕪的環境中毅然聳立，遠遠望去猶如荒漠中的一個驛站，因此猶如最孤獨的地鐵站。照片流傳開來，不少攝影愛好者紛紛「打卡」，甚至有腦洞大開的網民借用其創作出溢滿未來感的照片，猶如科幻電影大片的劇照。

網民點睇：

電影安排起來

像通往平行空間的出入口

這戶人家真爽，感覺為他建的口子

杭州以賣地為導向而不是以民生為導向的地鐵佈局，是杭州之恥。不以為恥還沾沾自喜



據了解，現時地鐵6號線豐北站和亞運村站都屬於過站不停、關閉狀態，其中豐北站上方為規劃的亞運道路以及錢塘灣未來總部基地，錢塘灣未來總部基地城市設計方案在去年7月才通過競賽的方式確定，因此D出入口的狀態反映地鐵建設的速度快過了周邊土地的建設速度。故此，雖然D出入口現在看起來很孤獨，但有網民認為未來當地會發展得很好。