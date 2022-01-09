大街從「Dajie」改成「Avenue」?　網民建議瀋陽地鐵恢復英文站名

近日內地網民反映瀋陽市地鐵英語站名皆用拼音播報，令外國人士難以理解。希望瀋陽市地鐵可以恢復網站名的英語名，該網民舉例，例如青年大街站（qingniandajie station）應該改成（qingnian avenue），才更符合國際化建設要求和優化營商環境需要。



對此，瀋陽地鐵隨後在人民網領導留言板上回應指出，根據《公共場合雙語標誌英文譯法第二部分：道路交通》的規定「地鐵、公交站名中的地名專名和通名全部採用大寫中文拼音」，他們用拼音做站名符合規定。

此外，瀋陽地鐵也指出，他們地鐵英語站名皆用拼音播報，與地鐵站名翻譯書寫內容一致，符合遼寧省地方規定。近日地鐵站名該用拼音還是英文名引發許多討論，瀋陽並非先例。

去年12月，北京地鐵車站站名近期啟用翻譯新標準，站名普遍翻譯為漢語拼音，當中「站」一字由意譯的「Station」改為音譯的「Zhan」，引發爭議，成為網絡熱門話題。有網民認為只會令不懂中文的乘客誤解。但也有網民支持，認為統一成漢語拼音的名稱，外國人也可以在中國很方便的問路。

對此，北京地鐵回應則指出，北京市有關部門統一地鐵站名譯法的要求，並已先在北京地鐵部分車站進行更換。指地鐵站名譯法是根據國家《地名管理條例》、《漢語拼音方案》等相關規定要求。