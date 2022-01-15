消費者投訴0.01元面膜取貨難　屈臣氏女主播罵「像瘋狗一樣咬人」

內地傳媒報道，知名品牌屈臣氏被指在近日一場「直播帶貨」期間，有女主播面露不屑，指責參與面膜優惠活動的消費者，為了一毫子的東西「像瘋狗一樣咬人」，又大罵他們是「乞丐」。

屈臣氏中國周五（14日）深夜在官方微博發布聲明致歉，並稱該女主播為第三方機構人員。



據介紹，事緣在1月11日凌晨，屈臣氏在美團平台推出一個面膜優惠活動，消費者使用優惠券後，可以用0.01元（人民幣．下同）的價格，買到「茉貝麗思婚紗補水面膜」或「SNP愛神菲海洋燕窩補水安瓶精華面膜」，每人限購5盒）。

雖然消費者在下單時顯示庫存充足，下單後也收到了「貨已備好，請到店自提」的短訊提醒，但實際上大部分消費者到店後沒法取得貨物。不少人其後致電與客服聯系，獲登記訂單號及地址，承諾會發貨，但過幾天客服又改口要求消費者申請退款。

報道稱，事實上屈臣氏並非沒有庫存，不讓取貨的同時，卻在其後的「直播帶貨」時以正常價格推銷相關的產品。其中一名消費者程女士受訪時稱，她到店時見到店員正在把該些面膜藏起來，而當她故意提及朋友已經到店成功取貨，店員就辯稱是先到先得，但程女士下單的數量較多，只能給兩盒「意思一下」。

事件引來大批消費者不滿，部分人特意進入屈臣氏中國的直播間，直接在評論區留言詢問，未料就遭到女主播的辱罵，並被系統工作人員黑名單封鎖。

在道歉聲明中，屈臣氏就解釋稱上述優惠活動因系統原因，導致在短時間內產生遠超庫存的大量異常訂單。在庫存可支持的情況下，屈臣氏已兌付部分訂單，後期因庫存不足暫停兌付。屈臣氏決定會采取補貨的方式，以履行剩余訂單。

屈臣氏中國發布聲明致歉，（微博）

針對抖音直播間主播出現的不當言論，屈臣氏指該主播為第三方機構人員，絕不代表屈臣氏對顧客的態度，將加強對公司全體人員以及第三方合作人員的培訓與監管，避免類似事件的發生。