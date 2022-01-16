袁詠儀「兒港獨風波」後深圳做防疫義工　素顏被認出獲讚人美心善

日前，深圳疫情爆發，內地有網民在深圳做核酸檢測時，認出其中一位負責維持檢測站秩序的防疫義工是藝人袁詠儀，並指她完全沒有藝人架子，全程素顏投入防疫工作，面對群眾十分和善親民。



1月16日，內地網民指出在深圳做核酸檢測時，認出其中一位身穿紅色志工服的工作人員是藝人袁詠儀。據了解，日前深圳爆發疫情，袁詠儀赴深圳擔任防疫義工，負責維持核酸檢測站的秩序，雖然她全程素顏但仍被網民認出，稱讚她「人美心善」，該話題也快速登上微博熱搜。

內地網民大讚，許多香港明星「不僅沒有明星包袱，更時常做善事」，反觀內地偶像明星這種風氣較少。不過也有少部分網民質疑，真正低調地做善事「怎麼會有這麼多照片出現?」批評他做善事是為宣傳正面形象。但隨即就有網民為袁詠儀抱屈，指出照片來源多為深圳市民親自拍攝「有本事你也做善事，我也可以送你上熱搜。」

去（2021）年12月，袁詠儀和張智霖15歲兒子張慕童在IG Story回覆網民提問「Are You in China now?」時，以英文回答「No not right now」，並貼出一張在香港摩天輪拍的照片，被內地網民指稱港獨，事件在內地引發廣大關注，不僅官媒環球網作出報道，相關話題更衝上微博熱搜榜第一位。

而袁詠儀則在微博快速發文澄清是因為英語用語上，失言造成了誤解，「我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過」，袁詠儀稱，「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念」。