省了1.4萬？山東老婦為孫織出Armani同款毛衣　網民大讚惟憂侵權

山東青島一名愛孫心切的老婦，近日化腐朽為神奇，憑藉高超的手藝就織出一件與意大利名牌Armani一款價值1.4萬元人民幣、樣式幾乎一模一樣的毛衣，令不少網民嘖嘖稱奇。不過，也有網民擔心老婦此舉會存在侵權。對此有律師解釋，該行為不以營利為目的，不構成侵權。



網傳片段顯示，一名男童身上所穿的毛衣樣式顏色，與Armani模特兒身上所穿的幾乎一模一樣，而前者的衣服並非從外面購得，而是由其祖母一針一針地織出來，片段並展示了織造過程。據網民表示，女子跟家婆稱網上有件毛衣好看，可惜沒有孩子穿的碼，詎料過了一個月，對方就為小孫子親手織出這件無價的毛衣。祖母稱，這是她一生人織過最複雜的一件毛衣，幾乎十幾針就要換一次線。

消息一出後，立即引起網民熱烈討論，太少人大讚事件溫馨，認為有這樣的長輩很幸福，孫子好幸運。不過，也有人擔心祖母的行為可能涉嫌侵權。據了解，該Armani毛衣確實在某網上商城有售，價值1.4萬元，但Armani中國官網則未有顯示此款毛衣。官網客服稱，線上和線下是不同的銷售渠道，官網暫時未售，可能線下門店有貨。

北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師則就侵權與否解釋，作為具有實用藝術價值的「美術作品」，服裝設計受到《著作權法》的保護，但片段中祖母模仿大牌織毛衣的行為可以視為「個人研究」，孫子穿衣服的行為可以視為不以營利為目的的「免費表演」，故不構成侵權的，惟著作權人應有權要求指明作者姓名或者名稱、作品名稱。

同樣，根據《商標法》規定，如使用他人商標，但非以營利為目的，沒有用於商業用途，也無銷售行為，僅僅是自我欣賞、使用，一般也不構成侵權。